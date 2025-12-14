玩環球影城雲霄飛車喪命 女友全程目睹尖叫求助無人聽見 真實死因曝光

美國環球影城日前傳出一名男子搭乘園區人氣雲霄飛車時，疑因安全桿未能完全固定，在高速行進過程中身體失衡，多次撞擊最終傷重不治。翻攝自Universal官網



美國佛羅里達州環球影城日前發生一起雲霄飛車死亡事故，一名32歲男子搭乘園區知名雲霄飛車「星塵賽車（Stardust Racers）」後不幸喪命，消息曝光後震驚各界。如今當地警方最新調查報告出爐，男子搭乘過程中，身旁一起搭乘遊樂設施的女友曾目睹情況不對，當場驚恐尖叫求救，不過由於列車仍在行進途中，導致現場無人及時察覺，死者家屬則坦言死者天生患有脊髓萎縮症，且曾髖關節脫臼，推測可能因此導致他在座位中前傾幅度過大。目前死者家屬已和環球影城方面達成和解，相關條件未對外公開。

廣告 廣告

根據美媒《FOX 35》、《People》報導，該起事故發生於2025年9月17日晚間9時，死者凱文（Kevin Rodriguez Zavala）和女友賈維莉茲（Javiliz Cruz-Robles）一同搭乘雲霄飛車，不過列車回月台時，卻驚見凱文癱坐在座位上、失去意識，女友則滿臉是血，週圍血跡斑斑，場面相當駭人。

警方指出，凱文的父母對警方表示，兒子天生患有脊髓萎縮症，脊椎T2至T5部位曾多次手術，平時需使用輪椅輔助，過去也曾發生髖關節脫臼與股骨骨折。同行的女友事後在醫院接受採訪時情緒極度不穩，還出現恐慌症狀，無法自行完成筆錄，僅透露凱文本身有脊椎舊傷，且正服用肌肉鬆弛劑「巴克洛芬（Baclofen）」，第二次筆錄時則坦言自己事後才得知凱文曾有髖部舊傷，推測可能因此導致他在座位中前傾幅度過大。

橘郡警長辦公室本月11日公布最終調查報告，認定此案為「意外死亡」，未涉及任何刑事行為。法醫鑑定指出，凱文死因為「多處鈍力撞擊傷」。報告內容也指出，凱文就座後，安全壓桿曾嘗試2至3次才扣上，女友原以為已固定完成，不料列車進入第一個下坡時，凱文就整個人往前飛出並撞擊頭部，在列車行進期間多次撞擊車體，就算女友試圖將其拉回座位也徒勞無功。

根據調查文件記載，女友在事故當下情緒崩潰，不斷哭喊求救，不過因為列車在軌道中央停止，因此工作人員直到列車即將進站才聽見呼救聲。當時正在排隊的目擊者馬歇爾（Dr. Anna Marshall）表示，當時她聽到有人大喊「把我弄出去」，本以為是乘客呼吸困難，結果她向工作人員表明自己是醫生、可提供協助後，趕到現場卻發現凱文的女友滿臉是血，凱文則癱坐在座位上沒有反應，週圍血跡斑斑。

最終警方認定主題樂園員工皆依標準作業程序行事，未有疏失或怠忽職責，案件正式結案。事故發生後「星塵賽車」雲霄飛車一度暫停營運，直至10月4日才重新開放。12月13日凱文家屬透過人權律師發表聲明，表示已和環球影城達成「友好和解」，具體內容因保密條款未對外說明。

更多太報報導

美名校布朗大學爆校園槍擊 已知2死8傷、槍手在逃

不知道「67」就落伍了！最新網路迷因梗如何搞瘋美國家長