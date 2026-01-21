玩瘋了！玩家打造「會反擊」的第一人稱射擊模擬器，反饋真實物理傷害

許多玩家在玩遊戲、打電動時，都希望能獲得更強烈的沉浸感，像是使用方向盤模擬器體驗賽車遊戲，或是戴上 VR 頭戴裝置體驗虛擬實境。不過，最近社群平台 X 上出現一段影片，卻把「沉浸感」推向了極端。

日前社群平台 X 使用者 @interesting_aIl 分享的影片中，一名中國工程師將自己的遊戲裝置改裝成一台具有「即時反擊」功能的 FPS 第一人稱射擊遊戲裝置。讓玩家除了感受到逼真畫面之外，還能體驗到煙火爆炸、被電擊，甚至被風吹雨淋，把遊戲戰場直接搬到現實世界裡。

子彈變煙火？敵人開槍，玩家真的被炸

影片曝光後在 X 平台上吸引大量轉發與討論，觀看次數也已經超過 311.2 萬次，就連 Elon Musk 馬斯克都現身留言回了一句「Hardcore 😂」。

從影片內容來看，玩家為了追求更逼真的射擊體驗，在螢幕周圍安裝了多組煙火發射器。只要遊戲中敵人開槍命中，現實中的煙火就會朝玩家方向發射。為了自保，玩家全程戴著全罩式安全帽，還穿著厚重外套，但即便如此，整個遊戲過程看起來依舊相當驚險，幾乎像是在玩命。

這套系統的厲害之處，不只是停留在射擊反饋。當遊戲場景出現暴雨時，現實世界也會同步進入「惡劣天氣」，玩家不僅可能會被水淋濕，側邊風扇也會全速運轉，模擬狂風暴雨的感覺。

此外，在影片最後幾秒，還能看到玩家穿著一套電擊回饋裝置。只要玩家被敵人包夾、連續命中並被擊倒時，玩家對應的手臂或腿部就會被電擊，畫面中甚至可以看到玩家被電到失去平衡，差點從椅子上摔下來，危險性不言而喻。

儘管這套「會反擊」的 FPS 遊戲裝置在網路上獲得高度關注，但回到實際使用層面，它幾乎不具備日常遊玩的可行性。每次交火結束後，玩家就得重新裝填煙火裝置，等於每打一場戰鬥就必須暫停遊戲一次，過程既耗時又麻煩。

瘋狂玩家其實不只這一位

不過，除了 @interesting_aIl 分享的這位中國玩家之外，外媒《Tom’s Hardware》指出，過去中國影音平台 Bilibili 上，就曾有用戶打造必須三人分工操作的坦克戰車座艙，用來實際遊玩《World of Tanks 坦克世界》。

另外，還有玩家製作完整的噴射戰機模擬器，配備動態遊戲座椅、可模擬後座力的機槍、會發射煙火的火箭發射器，座艙後方甚至還裝有模擬干擾彈的裝置，整體規模已接近專業級模擬設備。

這些瘋狂案例顯示，對某些玩家來說，「玩遊戲」早已不只是坐在螢幕前操控鍵盤與滑鼠，而是一種不斷挑戰現實與虛擬邊界的工程實驗。只是當沉浸感推向極端，也不禁讓人思考：遊戲體驗的極限，究竟該停在哪裡？

至少可以確定的是，這種「會反擊」的第一人稱射擊遊戲模擬器看看就好，真的不適合在家嘗試。

