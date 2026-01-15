玩真的！北市觀傳局鐵腕出擊 信義區非法日租「處1次怠金即斷水電」首例強制執行

北市觀光傳播局於今年1月14日針對信義區一再違規經營的非法日租業者，執行斷水斷電措施





為貫徹打擊非法旅宿決心，臺北市政府觀光傳播局昨（14）日由局長余祥親自帶隊，針對信義區一家累犯不改、整棟經營的非法日租套房執行「斷水斷電」。這也是自 115 年 1 月 1 日裁罰新制上路後，首宗「處 1 次怠金即斷水電」的強制執行案件。觀傳局強調，臺北身為國際觀光重鎮，絕不容許非法日租威脅旅客安全，未來將持續維持高壓執法，確保住宿環境品質。

北市觀傳局檢視現場房間數與營業情形

加重執法首例：信義區整棟日租遭「拔插頭」立即停業

觀傳局指出，本次遭斷水斷電的業者位於信義區精華地段，且屬「整棟經營」規模，過去已多次遭檢舉。

廣告 廣告

強硬手段： 該業者在被處以 30 萬元怠金後仍藐視法律、持續收客。觀傳局長余祥昨日聯合警察局、台電及自來水處，依《發展觀光條例》及最新行政執行作業要點，強行切斷該建物之維生管線，迫使其立即結束經營。

執法效力： 余祥局長重申，今年元旦起實施的新制縮短了處分流程，「裁處 1 次怠金後如繼續經營，便立即執行斷水斷電」，不給違法業者任何喘息空間。

全國成效第一！「嚴查加輔導」雙軌守護北市觀光

根據統計，來臺旅客有超過 8 成會造訪臺北，市府在查緝非法與協助轉型上不遺餘力：

績效領先： 114 年度臺北市在非法日租的裁處次數與罰鍰金額均為全國第一。

成功轉型： 觀傳局並非僅有重罰，更設立專人專線提供合法化輔導，目前已成功協助 148 家非法旅宿取得合法登記證，有效提升整體住宿安全。

台電公司執行斷電作業

嚴正警告房東：租給非法業者恐面臨重稅與建物損失

觀傳局再次向建物所有權人（屋主）喊話，應負起管理責任：

1.連帶處分： 若房屋被轉作非法日租，屋主將面臨斷水斷電、國稅局重稅補徵以及建管處的行政罰鍰。

2.絕不寬貸： 市府跨局處合作機制已趨完備，一旦查獲非法事實，將溯源屋主責任並依法查辦。

臺北市觀傳局透過這次信義區的鐵腕執行，向市場傳遞明確訊號：非法日租不再有灰色地帶。市府將持續淨化旅宿市場，讓每一位來到臺北的旅客都能住得安心、玩得開心。

更多新聞推薦

● F-16飛官墜海失聯第9日 空軍司令部：已完成黑盒子定位，將請專業團隊打撈