玩真的！游智彬簽下「生死狀」 約戰王世堅27日擂台格鬥

新黨副秘書長游智彬與民進黨立委王世堅之間的口角，如今演變成實實在在的擂台之約。因不滿賴政府提出1.25兆元國防特別預算案，游智彬日前到民進黨中央拋衛生紙抗議，雙方當場隔街互嗆。王世堅更脫口放話：「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台！」火藥味瞬間濃到不行。

游智彬6日深夜突然宣布，他已正式「簽下生死狀」，決定接受王世堅的挑戰，並曝光自己完成拳願賽事免責聲明的照片，表示預計將於27日踏上拳願擂台，跟王世堅「真正面對面」。

事件起於國防特別預算爭議。民進黨祕書長徐國勇以「不能上完廁所才買衛生紙」形容預算必要性，引發游智彬不滿，他3日帶著衛生紙到民進黨中央抗議，高喊「民進黨執政落賽」。王世堅當天到場受訪時，游仍隔街挑釁「沒出息」，讓王世堅怒嗆：「我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？有膽放馬過來！」

王世堅更嗆聲，若游智彬真有本事，就「找個地方簽生死狀」，不要只會隔空叫囂。沒想到游智彬6日晚間立刻回應，宣布已經簽好免責書、準備上擂台，強調：「生死狀簽下去了！」

消息曝光後，網友紛紛湧入留言區朝聖，驚呼「真的假的」、「我已經想到王世堅出場音樂了」、「所以王世堅也要上台嗎」、「6666」，讓整起事件從政治戰火延伸成網路熱潮。

