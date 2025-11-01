即時中心／林耿郁報導

川普31日再次強調，美國將重啟核武試驗，但未明確回應是否包括冷戰時期，常見的地下核爆測試。在搭乘空軍一號前往佛州途中，面對媒體提問時，川普僅表示大家「很快就會知道」。

「核」平倒數？10月30日，川普透過Truth Social宣布，他已下令美軍立即恢復核武器測試。

這是長達33年的寂靜後，美國再次點燃核硝煙。此舉被視為向中國、俄羅斯發出的挑釁訊號。

該公告發布於川普前往韓國釜山、準備與中國國家主席習近平會晤的途中，被外界視為刻意凸顯施壓意味。

廣告 廣告

針對核武測試型態，目前尚不清楚川普所指的是「核爆」本身，或僅為具備核打擊能力的飛彈等外圍系統測試。

若為前者，將涉及美國國家核安全局（NNSA）主管的核爆炸測試，可能重新在內華達州試爆場進行。

戰爭長赫格賽斯（Pete Hegseth）在馬來西亞受訪時表示，恢復核試驗是「極為負責」的威懾方式，五角大廈已與能源部合作準備展開行動。「我們的行動會很快。」

冷戰重啟？川普爆炸性言論 恐再次將世界推向核威脅

自邁入21世紀以來，全世界僅北韓曾於2017年實施核爆試驗，其他所有國家25年來，均將核彈「束之高閣」不再測試。

川普的放話立即引發美國國內反彈，特別是與核爆試驗歷史深刻相關的內華達州。當地聯邦眾議員迪娜‧泰特斯（Dina Titus）31日提出法案，要求禁止政府重啟核爆測試，並封鎖一切相關經費。

泰特斯直言，核試重啟不僅可能引發中、俄跟進，還會將內華達居民再次置於「放射性污染與環境破壞的靶心」，歷史錯誤「不該重演」。

雖然美國是否重啟核試爆尚未明朗，但川普的言論，無疑為全球輿論界投下了一顆核彈。

原文出處：快新聞／玩真的？被問是否試爆核彈 川普：大家「很快就知道」

更多民視新聞報導

世界「核」平？川普揚言立即重啟核武實驗 中俄、日本回應了

中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功

真的假的？美中貿易戰升溫 川普：可能與習近平達成大豆、核武裁減協議

