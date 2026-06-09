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中部中心／黃毓倫、林軒震、李文華 彰化報導

前彰化市長邱建富，日前透露將退出民進黨，角逐彰化縣長大位，今天（9日）上午，用行動表明他是玩真的！邱建富帶著民進黨終身黨員黨證，來到民進黨彰化縣黨部，辦理退黨，他強調自己不打沒把握的仗，退黨後也不會加入任何政黨！

彰化縣長參選人邱建富：「終身黨員。」

前彰化市長邱建富，帶著民進黨終身終身黨員黨證，來到民進黨彰化縣黨部，宣布即日起退黨，以無黨籍身分，參選彰化縣長！

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彰化縣長參選人邱建富：「我用無黨籍來參選彰化縣縣長，現在縣民期待希望說，政黨放兩邊，彰化縣民利益放中間，所以說我採取無黨籍超越黨派，能夠讓我們彰化長遠進步。」

看看黨證上寫著，邱建富1987年10月就已經入黨，邱建富有意參選彰化縣長，黨中央提名立委陳素月參選，讓邱建富只好退黨，另謀出路。

彰化縣長參選人邱建富：「建富還是以我們台灣優先，彰化第一為目標，我不會加入任何的政黨，我不打沒有把握的仗，只要建富宣布參選，我就是有十足的把握跟信心。」

邱建富這一退黨，恐怕衝擊彰化縣長選情，原本藍綠對決，現在變成三腳督局面。





玩真的! 邱建富正式退出民進黨 以"無黨籍"選彰化縣長

民進黨中央徵召立委陳素月，參選彰化縣長。（圖／民視新聞）









聲源：民進黨彰化縣長參選人陳素月：「我想針對這個議題，我就不再回應了，我就不想再助長他的聲勢啦，不想隨之起舞就拚我自己的。」

國民黨彰化縣長參選人魏平政：「對於任何人要參選彰化縣縣長，平政都予以尊重，平政現在唯一能做的，就是全力以赴端出政策牛肉，來爭取彰化縣民的認同。」





玩真的! 邱建富正式退出民進黨 以"無黨籍"選彰化縣長

國民黨彰化縣長參選人魏平政說，誰參選縣長都予以尊重。（圖／民視新聞）









民進黨彰化縣長選情，陷入內憂外患兩難局面，內有邱建富脫黨參選，外有國民黨魏平政，競爭縣長大位。邱建富預計16日宣布無黨參選，民進黨彰化縣黨部呼籲邱建富審慎思量，懸崖勒馬，團結拚勝選。





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