玩笑還是指令？ 代課師一句「跑100圈」挨罰6萬

〔記者王捷／台南報導〕陳姓代課體育老師前年在國小課堂一句「跑100圈」，釀學童拉傷遭社會局罰6萬元，他不服提告，高雄高等行政法院認定已逾合理教育手段，去年12月22日判決駁回。

判決指出，陳男在安平區某國小代課，前年5月3日先要求全班跑操場2圈，學童再問要跑幾圈時，他對未滿12歲的周姓學童說要跑100圈。周童之後至少跑8圈半，就醫診斷為過度運動造成雙下肢肌肉拉傷，學校隔天通報校安。台南市政府社會局調查後，依兒童及少年福利與權益保障法裁罰6萬元。

陳男主張自己是首次帶該班，上課時學生嬉鬧起鬨，他只是用玩笑口吻提到100圈，並非處罰命令，也只有周童跑步。他並稱得知周童仍在跑後已迅速帶回關心，且裁罰前未充分讓他陳述意見，請求撤銷訴願決定與裁處。

社會局指出，周童事發時僅8歲，易把老師話語當成指令。校方調查中，周童與多名同學均陳述陳男有告知跑100圈，且同學提醒周童仍在跑時，陳男回應先不要理他。法院並勘驗監視器影像，認定周童與陳男交談後繼續跑步，陳男也不否認說過100圈，不能以自認玩笑卸責。

法院認為，陳男未考量年幼學童難分辨玩笑與指令，也未即刻制止，致周童受傷，已符合對兒童不正當行為要件。另法院認定社會局裁處前已通知陳男陳述意見，程序無違誤，因此維持法定最低額6萬元罰鍰，訴訟費用由陳男負擔，仍可在送達後20日內提起上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

