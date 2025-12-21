玩笑開大了！網路20則模仿恐嚇留言已逮3人 刑事局：從嚴究辦

19日台北市發生隨機攻擊事件，嫌犯張文最後跑至位於中山捷運站的誠品南西店頂樓，墜樓身亡，事件發生後，網路上開始出現不少相關恐嚇及暴力威脅的不當言論，刑事局表示，截至21日中午，相關可疑訊息已累計20則，目前已偵破3起案件、查獲3名涉案人，均依法從嚴處置。

台北市發生隨機攻擊事件，目前網路上已出現20則恐嚇留言，刑事局表示將從嚴究辦。（圖／中天新聞）

19日，27歲嫌犯張文在北捷台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人後墜樓自殺，造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。案件發生後，社群平台陸續出現「中山砍人不揪」、「真的有人做了我想做的事」、「原計劃是板南站內……」等模仿性質的留言，引發民眾焦慮與社會不安。

刑事局表示，已啟動全國聯防專案，統合全國警察機關針對散布恐嚇或宣稱將對不特定人實施攻擊的網路內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦的作為，從源頭阻絕潛在風險，防止恐慌擴散，目前已有3案被查獲。

新北市警察局於台中市清水區查獲張姓男子，其在Threads留言「原計劃是板南站內…」，涉犯恐嚇公眾維安罪，另一起為台中市警察局於桃園市中壢區查獲唐姓男子，其在Threads留言「真的有人做了我想做的事」，同樣涉犯恐嚇公眾維安罪；新北市警察局則於新北市三重區查獲彭姓男子，其在IG留言「中山砍人不揪」，涉犯恐嚇公眾維安罪。

刑事警察局強調，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊的網路內容，警方將持續全面追查、依法究辦，確保社會安全與公共秩序。

