玩笑開過頭！班艾佛列克遭史蒂芬史匹柏封殺20年 大導狠批：除了他誰都好

好萊塢明星班艾佛列克（Ben Affleck）最近主演的新片《全信沒收》上線，先前製作人麥克賓德（Mike Binder）在節目上提及班艾佛列克往事，透露名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）曾因為一起涉及他兒子的往事，從此拒絕與班艾佛列克（Ben Affleck）合作。

這起事件發生在1990年代後期，當時班艾佛列克正與葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）交往，而史匹柏是葛妮絲的教父。根據賓德的轉述，史匹柏表示當時兩家人前往西班牙度假，史匹柏年幼的兒子趁班艾佛列克穿戴整齊時，惡作劇將他推入泳池中。

據稱班艾佛列克因此大發雷霆，從泳池爬上來後，隨即抓起該名男孩並將其丟入水中，導致孩子大哭。史匹柏對此耿耿於懷，本來要參與賓德2006年電影《燙手男人》（Man About Town）的初期劇本開發，原有意擔任製片，但一聽到男主角選定班艾佛列克後便立刻反悔，明確表示：「我就是不喜歡和他工作。」

賓德說，史匹柏最初以班艾佛列克前兩部電影票房慘敗，當時票房號召力下滑，且正身陷與珍妮佛羅培茲（J.Lo）的感情話題，因此要求賓德找別人演出。隨後他才說出那個關於兒子的私人原因，並告訴賓德「除了他（班艾佛列克），誰都可以」。

賓德透露，當選角生變時，班艾佛列克曾致電詢問，敏銳地猜到真相：「史蒂芬史匹柏是不是告訴你我把他小孩丟進水裡？這就是為什麼我不能演這部片嗎？」

由於賓德堅持任用班艾佛列克，史匹柏的夢工廠隨即撤出該片的所有投資，讓賓德轉與其他公司合作。最終這部電影於2006年上映，但評價不佳，賓德本人在播客上也自嘲那是一部「爛片」。

距離泳池事件已近30年，雖然兩人都是影壇重量級人物，且創作領域時有交集，但史匹柏與班艾佛列克至今仍未正式合作過。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導