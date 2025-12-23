玩笑開過頭「貼臉放屁」毀掉關係！好兄弟為了面子對簿公堂…要他賠20萬

記者陳弘逸／高雄報導

高雄李姓男子3年前，跟另名李姓友人嬉鬧，竟將屁股貼在對方臉上放屁，導致雙方感情破裂，還因此鬧上法庭。（示意圖／PIXABAY）

高雄李姓男子3年前，跟另名李姓友人嬉鬧，竟將屁股貼在對方臉上放屁，導致雙方感情破裂，憤而提告求償20萬元非財產損害；李男挨告，否認犯行，法官認為，並無具體證據，佐證不法侵害行為，因此，駁回告訴，仍可上訴。

判決指出，李男於2022年某天，用屁股對著另名李姓友人臉上放屁；引起友人不滿，憤而提告20萬元非財產損害。

李男挨告，否認曾對他「貼臉放屁」也不認為此舉屬不法侵害，向法院聲明駁回告訴。

廣告 廣告

高雄地方法院簡易庭審理後，認為受害的李男負有提出證據以證明的責任，但卻無法舉出具體證據，佐證不法侵害行為，因此，駁回告訴。

更多三立新聞網報導

逃兵「斜槓搞詐騙」嗆：已判30年，不差這件！囂張態度…惹怒檢方求重刑

沒打方向燈吞1200元罰單！違規仔「怪它回彈」求翻盤二連敗…多繳750元

跟風張文「嗆炸機場」遭起底！他非首次犯案…9年前揚言：會橫屍遍野

曾說：遇鄭捷會挺身制止！余家昶11年後「兌現承諾」肉身擋張文不幸殞命

