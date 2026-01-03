玩笑開過頭 2男「電梯放煙火」 火光濃煙濔漫險沒命

兩名男子竟然在密閉的電梯空間內點燃煙火，導致電梯內瞬間濃煙密布、火光四射。（示意圖／Pexels）





惡作劇過頭險些釀成大禍！俄羅斯西部的列寧格勒州於當地時間27日晚間發生一起離譜事件，兩名男子竟然在密閉的電梯空間內點燃煙火，導致電梯內瞬間濃煙密布、火光四射。這起荒唐的行徑不僅引發當地住戶眾怒，畫面曝光後連國外媒體也看不下去，兩名肇事男子最終在居民的強烈要求下，狼狽地刷洗燻黑的牆壁以示謝罪。

根據曝光的監控畫面顯示，當時兩名男子共乘電梯，其中一人手持酒瓶與手機準備錄影，另一人則蹲在角落點燃手中的煙火。僅僅數秒鐘，煙火就在狹小的電梯空間內炸開，巨大的火光伴隨濃煙瞬間吞噬了整個空間，兩人被炸得驚慌失措、四處躲避，現場視線完全被遮蔽，情況一度相當危險。

所幸這起意外未造成人員傷亡，但如此危險的行為隨即引發各界撻伐。南韓JTBC新聞台在報導此事件時，評論員便重砲抨擊這兩人的荒唐行徑，質疑這類危及公共安全的行為，豈是簡單道歉就能解決，認為當局應該直接將兩人逮捕入獄。

面對憤怒的當地居民，兩名男子事後被要求親手刷洗被煙火燻黑的電梯牆壁作為懲罰。儘管兩人已動手清理現場試圖平息眾怒，但輿論普遍認為，若當局未祭出法律嚴懲，難保未來不會再有更致命的惡作劇發生。

