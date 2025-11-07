玩美女人跟複雜保養說掰掰！ 蘭吉兒韓國黑科技「AC肽三效精華」
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／綜合報導】近年來保養界吹起「早C晚A」風潮，許多人期待藉由A醇與維他命C成分達到緊緻與亮膚的效果，然而，A醇仍具有一定的刺激性，會帶來脫皮、乾癢等耐受反應，讓很多消費者望之卻步。
L’EGERE蘭吉兒運用最新韓國科研黑科技，研發出「極致AC肽緊顏三效精華EX」，結合雙結構超維A、高純度維他命C、三重胜肽，無須多一道步驟轉化，亦讓A與C不再需要分時使用，一瓶就能取代早C晚A，日夜間均可以使用，更讓消費者告別複雜的保養步驟。
A醇、A醛是保養品界熱門成分，但卻常伴隨泛紅、乾癢等刺激問題，蘭吉兒科研團隊以多重專利技術，研發出可使用在肌膚的「雙結構超維A」，添加維生素E成分，讓肌膚舒緩清爽，顛覆維A類保養「見效＝刺激」的刻板印象！
「極致AC肽緊顏三效精華EX」即使是初次嘗試A醇或曾有敏感經驗的肌膚，都能夠保養使用， 成份含有維他命C成分，讓肌膚更絲滑Q彈，延緩肌膚老化。
蘭吉兒將關鍵交給專利 Matrixyl® 3000 抗皺胜肽（結合三胜肽、四胜肽）及專利PoreTect®環狀胜肽。三重胜肽成分，能調理肌膚，緊緻毛孔和淡化皺紋，使肌膚由內而外亮麗。
從熱銷的「橙花原液保濕BB霜」，到口碑爆棚的「PDRN安瓶防曬乳」，L’EGERE蘭吉兒屢屢以韓國科研技術引領市場話題，並持續以韓國尖端科研實力開發適合亞洲女性的保養品。此次推出的「極致AC肽緊顏三效精華EX」，不僅顛覆傳統早C晚A的使用侷限，全時段、全膚質皆適用！
立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！
其他人也在看
天一冷就皮膚癢？醫揪「罪魁禍首」 洗澡水溫、乳液用法全都做錯了
隨著天氣漸漸轉涼，許多人會發現皮膚開始不聽話，不自覺陣陣發癢，伴隨乾燥、脫皮的狀況，嚴重一點的甚至會出現紅疹，讓人困擾不已。這是因為到了秋冬，天氣相較於夏天較為乾燥，低溫也會讓體表的血管收縮，使得皮膚的血液循環變差；此時皮膚的水份和油脂分泌量減少，使角質層變得脆弱又敏感，就容易出現乾燥、脫皮、搔癢、發紅，摸起來有顆粒感等症狀。 冬季容易皮膚癢的原因？ 中醫師林姸余指出，皮膚是人體最大的器官，而其中的保水關鍵就是最外層的角質層。研究顯示，冬天角質層的油脂分泌只有夏天的一半；此外因為天氣冷，許多人會不自覺減少喝水量，這時候角質層鎖水的結構就會受到破壞，一旦角質層的含水量低於20%，皮膚就會開始出現乾癢症狀。而隨著年紀變大，臟腑功能慢慢變差，加上成年人容易因為壓力勞損、飲食不均衡、熬夜等原因，進一步耗損氣血，使得臟腑代謝水分、滋養肌膚的能力出現退化，這也是為什麼冬季癢常見於成年人的原因。 冬季癢常見部位與中醫治療方向 冬季癢最常發生的部位，是在小腿前側，四肢關節處，如果較嚴重，連大腿、身體軀幹都可能會產生症狀。中醫認為「有諸內，必形諸外」。也就是說皮膚的症狀，反映的是身體內臟腑氣血的機能狀態常春月刊 ・ 59 分鐘前
雙11、黑5入手折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、IU同款奶油肌就靠這瓶|揪愛Mei推好物
氣溫一降，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋…秋冬的粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！在雙11前先別亂加購物車，交給超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與季節痛點，就能選出屬於自己的秋冬粉底SOULMATE～Yahoo夯好物 ・ 23 小時前
韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉
關鍵第一步：拉低眼位的「平行臥蠶」想打造無辜的幼態感，「縮短中庭」（從眼睛到鼻頭的距離）是關鍵第一步。而臥蠶的畫法，就是改變視覺比例的秘密武器。拋棄舊觀念：傳統的臥蠶是順著眼型畫出「微笑弧線」，但韓妞現在流行的是「平行臥蠶」，視覺上更能拉低眼位。畫法解析...styletc ・ 1 天前
2025限定眼影盤必買指南！Tom Ford、Dior、嬌蘭、SUQQU、RMK...5大品牌亮點、色號全解析
嬌蘭OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版520嬌蘭今年首次以精緻的「摺紙藝術」為靈感，推出奢華非凡的全新聖誕系列。眼影盤換上白、金、銀交織的全新包裝，化作獨一無二的節慶贈禮。這盤#520限定色，充滿了明亮和諧的聖誕氛圍，內含2款絕美的金屬光眼影（金色與銀色）...styletc ・ 1 天前
週末就要當自己的貴婦！沉浸式自寵行程：來場頂級飯店下午茶、採買限量香氛唇膏，把奢華變成生活日常
文華東方青隅× Natura Bissé：從味蕾開始的頂級美肌儀式走進台北文華東方青隅，空氣裡的節奏立刻變得細緻，彷彿正式踏入一場專屬的肌膚療癒儀式。這裡的午後不是單純喝下午茶，而是把「保養」化作能被品味的感官體驗—由西班牙頂級護膚品牌Natura Bissé與青隅共同打造的《極緻...styletc ・ 1 天前
雙11必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著一年一度的雙11優惠，各大平台推出的超級折扣，大推雙11必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 3 週前
膚質非乾即油？混合肌是常態 AI皮膚檢測讓保養更精準
黃政傑醫師以EVE Muse AI皮膚檢測儀為例，以高解析度影像與多光譜掃描技術，深入分析斑點、血絲、毛孔、膚色均勻度等問題，甚至能模擬未來老化的狀況。這些檢測的數據，能為醫師提供更多客觀的判斷依據，以及更科學的保養與治療建議。NOW健康 ・ 1 小時前
懷孕晚期肚皮超癢又長紅疹！醫揭「妊娠蕁麻疹」5大重點預防皮膚病變
懷孕期間皮膚變化劇烈，不少孕婦在孕中晚期會出現「妊娠搔癢性蕁麻疹樣丘疹及斑塊」（ 簡稱妊娠蕁麻疹，PUPPP ）。中醫師周宗翰指出，雖然這類皮膚病變通常在產後會自行緩解，但孕期劇癢常常令準媽媽夜不能眠，甚至搔抓破皮引發感染。懷孕期間，許多孕婦會抱怨「身體癢得受不了」，從腹部、胸部到四肢都可能出現搔癢、紅疹等皮膚問題。優活健康網 ・ 5 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 2 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 7 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 3 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 8 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
黃仁勳抵台！談「輝達台灣總部」：盼土地問題能解決
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人專機直飛台南，這是他今年第四度來台。他一抵達便親切向媒體與粉絲打招呼。接受採訪時，他親口證實將參訪台積電3奈米廠，也對輝達台灣總部選址的傳言作出回應，表示：「我希望土地問題能順利解決，讓我們能在台北興建一棟漂亮的建築。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前