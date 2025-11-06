玩觀光 x 品便當 x 集車票 臺鐵推限量商品掀旅遊新風潮！

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題，邀請民眾一同開啟另類的鐵道漫遊體驗。這是臺鐵公司第二次參加ITF旅展，展區以嶄新風貌與滿滿誠意回歸，期盼透過多元豐富的鐵道旅遊產品與互動活動，讓更多民眾感受鐵道旅行的獨特魅力。

展場以全新觀光列車「甜點列車・海風號」與「旬味列車・山嵐號」作為推廣主軸，現場結合美食、文化與景緻的乘車新風貌，感受鐵道旅遊無限可能。此外臺鐵公司特別設置「專屬打卡牆」，邀請民眾拍照留影並分享鐵道旅遊故事，凡於現場完成打卡分享，即可獲得臺鐵精美小禮一份，數量有限，送完為止。

另外廣受好評的臺鐵便當這次展場也買得到！本次推出100元起五款經典與創新口味便當，包含經典不

敗的排骨、懷舊風味的蔥油鹽水雞、宜蘭風味櫻桃鴨及來自屏東優質水產製成的石斑魚排等，每款皆精選台灣在地食材、嚴謹烹製，展現台鐵便當兼具傳統與創新的精神。

除了互動體驗外，今年旅展專屬的限量「永康－保安」硬體票卡組，僅限展場限量販售，同時有多款鐵道文創商品優惠，包含「臺北站點創意杯」、「藍皮列車馬克杯」及「列車造型陶瓷便當盒（藍皮／莒光）」等人氣商品，現場優惠最低71折起，商品單筆消費滿1,000元再享9折優惠，喜愛鐵道文創的民眾千萬不要錯過。（照片記者洪美滿翻攝）