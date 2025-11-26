玩超大！美甲人妻一次劈腿2男「71歲榮民」戰到軟腳…尪見超綠訊息崩潰

記者陳弘逸／高雄報導

高雄經營美容美甲店的人妻跟2名小王偷情；其中一人還是高齡71歲軍職退伍的榮民。（示意圖／PIXABAY）

高雄經營美容美甲店的人妻阿芬（化名）婚後12年，背著丈夫小綠（化名）跟2名小王偷情；其中一人還是高齡71歲軍職退伍的榮民阿國（化名），私下傳訊息，提及「你好強，我軟腳了」等露骨用詞；小綠憤而提告，2名小王，分別獲賠30萬元、20萬元精神慰撫金，全案可上訴。

判決指出，男子小綠（化名）2008年跟高雄某醫院病房女助理阿芬（化名）結婚，育有一名未成年子女，婚後一同經營美容美甲店，婚姻尚屬和諧；未料，男方卻發現女方，在2020年認識小王大壯（化名），兩人交往並且演變出婚外情。

小綠還發現，妻子偷情對象不只一人，還出軌另名軍職退伍，高齡71歲的榮民阿國（化名）；私下，甚至傳訊息，提及「你好強，我軟腳了」、「明天晚上我在軍校路家睡，等你唷」等露骨對話；因此，小綠憤而向大壯、阿國分別求償60萬元、50萬元精神慰撫金。

第一名小王大壯抗辯，雙方只是朋友關係，私下談及「溫床」、「高潮」並非性行為等語，反控是無稽解讀，還堅稱不知阿芬已經婚。

第二名小王阿國同樣否認交往，只說兩人是單純原住民朋友，不曾發生過性行為，且自己高齡71歲早已無生理需求至於「你好強，軟腳了」等語，是喝醉後不勝酒力的狀態，否認有侵害配偶權。

綜合相關證據，法官並未採信大壯、阿國的主張，認為兩人行為已逾越普通朋友交往分際，審理後，依身份、經濟狀況及社會地位，分別判2人應賠償30萬元、20萬元精神慰撫金，全案可上訴。

