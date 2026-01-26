玩轉世界Fun寒假 宜蘭縣12校寒假英語營隊精彩登場

（圖／宜蘭縣府教育處）





宜蘭縣政府即日起至28日上午8時至下午4時30分，攜手縣內12所參與「TFETP擴大引進外籍英語教學人員計畫」之學校，於寒假期間辦理多場主題英語營隊，打造充滿活力的「Fun寒假」學習環境，讓學生在假期中透過遊戲、體驗與創作，自然學習英語、拓展國際視野。

本次寒假英語營隊主題多元，內容涵蓋世界文化探索、生活實境任務、SDGs環境永續及科技創作，透過外籍英語教師與本國籍教師協同教學，營造沉浸式英語學習情境，引導學生在真實互動中培養英語溝通能力與跨文化理解。

在世界文化探索方面，北成國小以「Holidays Around the World」介紹光明節、灑紅節及萬聖節等節慶文化，結合藝術創作深化文化理解；凱旋國小「環遊世界大冒險」透過日本折紙、巴西嘉年華面具及菲律賓甜點製作，帶領學生探索各國文化特色；宜蘭國中「Bienvenido a México」以街頭舞蹈與塔可料理體驗墨西哥文化；蘇澳國中「Discovering Korean Winter」結合烘焙與音樂活動感受韓國冬季風情；復興國中「Cooler Than Colorful」則以手作友誼手鍊及菲律賓甜點 pastillas，營造溫馨互動的英語學習氛圍。

在生活實境與跨域學習方面，員山國小以「與動物有約」為主題，走訪縣內觀光農場，結合英語觀察記錄、海報製作與才藝展演，讓學生在生活情境中自然使用英語；人文國中小「新月獵人：城市生存購物戰」將學習場域延伸至購物中心，透過任務導向活動，引導學生以英語進行團隊討論、解決實際生活問題。

此外，黎明國小「冬日雪人歡樂營」結合英語故事、藝術創作與手作甜點，培養學生創意表達能力；凱旋國中「英語好好玩」以桌遊與情境任務提升英語溝通與問題解決能力；中華國中「Green Style，Island Smile！」將SDGs環境永續議題融入菲律賓傳統遊戲 Sungka 與 Abaniko 扇子彩繪，引導學生關注海洋與陸地生態；梗枋國小與大里國小跨校合作辦理「Robot Helpers in the Smart City」，結合手作藝術與程式設計，培養學生科技素養與英語應用能力。

宜蘭縣政府表示，縣府持續推動雙語與國際教育，結合國教署外師計畫及學術交流基金會（ETA）等教學資源，114學年度已媒合超過40名外籍英語教師與教學助理到縣內國中小，與本國籍教師進行英語教學。將持續於假日或寒暑假期間，透過多元且具情境性的雙語營隊，營造文化探索與創意實作活動，讓學生享受學習樂趣，留下豐富難忘的學習體驗。

