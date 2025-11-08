玩轉人生從社區開始 台中「社造大富翁」文心森林公園歡樂登場

台中市政府文化局二０二五社區文化季「社造大富翁」活動，社區營造金區獎獲獎單位合影。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府文化局二０二五社區文化季「社造大富翁」活動，八日在文心森林公園歡樂登場，今年的社區文化季將社區營造的多元成果化為一場趣味闖關遊戲，讓市民家人一起「玩」出社區新樣貌。活動包含動、靜態成果展演、表演節目、集點闖關遊戲及手作ＤＩＹ體驗，讓大小朋友體驗豐富多元的在地文化，在遊戲中感受社區營造的創意與能量。

台中市政府文化局副局長施純福出席開幕式表示，台中市社區營造蟬聯十年文化部社區營造績效評核優等殊榮之肯定，這些榮耀都歸功於社區夥伴們的努力。今年社區文化季以經典的桌遊「大富翁」為靈感規劃活動，每個展區都代表社區的創新行動，將文心森林公園變身為巨大的桌遊地圖，超過一百個來自台中各地的社區營造點、區公所與社區大學等單位齊聚一堂，展現豐碩的年度成果。

廣告 廣告

昨日開幕儀式首先登場的是原舞曲文化藝術團帶來的「凝聚東方」樂舞，舞者們用台灣原住民多元族群的文化特色，展現活力四射的開場。（記者陳金龍攝）

昨日開幕儀式在一片熱情洋溢的氛圍中拉開序幕，首先登場的是原舞曲文化藝術團帶來的「凝聚東方」樂舞，舞者們用台灣原住民多元族群的文化特色，展現活力四射的開場，象徵文化傳承與力量的匯聚。

梧棲區公所金區獎四連霸，再次榮獲社區營造金區獎區域規劃總體獎，展現團隊長年深耕成果，持續以文化連結社區，讓幸福在梧棲延續。（記者陳金龍攝）

文化局表示，昨日重頭戲頒發台中市年度社區營造的榮耀「社造金區獎」。此次表揚九個獲獎的區公所，感謝所有公所同仁們的辛勤付出與陪伴，讓台中這座城市更加美好，獲獎單位分別為西屯、梧棲獲得「區域規劃總體獎」；石岡、新社獲得「資源運用整合獎」；太平、沙鹿獲得「成果傳承延續獎」；后里、烏日、北屯則獲得「策略操作創新獎」。

致力推廣母語文化傳承的梧棲頂寮社區發展協會，以海口音台語為核心推動文化創新與教育扎根。（記者陳金龍攝）

今年度各社區持續以ＳＤＧｓ永續發展為目標，關注多元的時代議題，如致力推廣母語文化傳承的梧棲頂寮社區發展協會，以海口音台語為核心推動文化創新與教育扎根；沙轆社文化促進會則致力於振興平埔族文化，以「過番仔年」祭典與「拍瀑拉飲食文化」為主軸，結合青年推動族語學習與傳承；關注環境永續議題的烏日仁德社區發展協會則透過「微水力發電」帶入水資源與能源轉換的思考，拓展居民對永續生活的想像。