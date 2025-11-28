玩轉大圳 互動遊戲上線

文資處推出全新Line 互動遊程遊戲「大圳未來研究所」，讓民眾更認識台灣世界遺產潛力點「烏山頭水庫暨嘉南大圳」。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

讓民眾以更輕鬆、有趣方式，認識台灣世界遺產潛力點「烏山頭水庫暨嘉南大圳」。文資處推出全新ＬＩＮＥ互動遊程遊戲「大圳未來研究所」，民眾無須下載任何應用城市，只要在烏山頭水庫風景區及隆田CHACHA文資教育園區，掃描QR Code 加入官方ＬＩＮＥ帳號，即可玩轉大圳！

此次互動遊戲共規劃兩條各具特色的遊程路線，內容兼具教育性與趣味性，讓民眾以遊戲方式實地走訪百年大圳工程。第一條路線設置於烏山頭水庫風景區，以「水利工程師見習生」為主題，設計七道沉浸式關卡，引導玩家從水庫的工程技術、八田與一技師的設計理念，到灌溉系統的運作邏輯，逐步解鎖嘉南大圳的基礎知識。第二條路線位於隆田CHACHA文資教育園區，遊程以「車票篇」與「畫筆篇」為主題，各設置四道輕鬆有趣的互動挑戰。

廣告 廣告

在Ｑ版八田技師與水圳超人陪伴下，玩家轉變為主動探究者，透過實境走訪與沉浸式解謎任務，深刻理解嘉南大圳如何讓嘉南平原從「看天田」，躍升為台灣最重要米糧生產地。透過遊戲設計結合場域探索，讓民眾能自然吸收水利工程與文化知識，文資也生動、可親方式，進入日常體驗。

文資處表示，透過ＬＩＮＥ平台遊戲，結合互動設計、場域探索與趣味任務，展開一場跨越百年的數位解謎旅程，親自走進嘉南大圳的工程脈絡，探索這座孕育台灣糧倉的重要水利體系。