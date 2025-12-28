玩轉屏東童享平權 恆春特有遊戲登場

玩遊戲，是每位小朋友，在童年階段，基本的權利之一，不管住在哪裡都一樣，台灣南端的屏東縣滿州鄉，推廣兒童平權、跟自由遊戲，帶領偏鄉地區的孩子們，運用自然環境、在遊戲中，啟發他們的科學思維。

風大風刮過滿洲鄉的草原，恆春半島的落山風，也能是遊戲的一部分！ 風吹泡泡、手做紙風車，還有這個用回收紙板做成的風火輪，更是利用風的阻力帶來樂趣！屏東縣社會處恆春社福中心督導｜高信傑：「看是要順著這個風，還是要逆著這個風，小朋友他們自然會來團結抗這個風，看看我們能玩到什麼程度。」

孩子組隊挑戰，家長在旁加油！家長 尤媽媽：「制式化的(玩具)大同小異，小朋友其實有點膩了，這種有點DIY的性質，反而還不錯 有創意。」

陳同學 ：「(這是不要的紙箱) 真的假的，我覺得很不錯呢，應該可以再做十個 自己玩。」

回收紙箱與輪胎，讓孩子自主決定遊戲的方式，偏遠的滿州鄉，兒童活動與空間相對少，因此屏東縣社會處的”玩轉屏東 童享平權”活動，在滿州鄉舉行，家長 林秀桃：「(滿州鄉)比較少辦活動，所以這邊有辦活動，我們就要帶小孩子過來玩一玩，讓他們高興，他們玩得高興 我們就高興。」

自由遊戲強調自主、主動參與，將遊戲的決定權回歸孩子身上，也讓偏鄉兒童享受玩中學的樂趣！

