玩轉新春 樂高賽馬場親子同樂

記者古可絜／臺北報導

為迎接農曆新年，臺灣樂高以充滿活力與祝福寓意的主題，打造期間限定新春體驗活動「樂高馬上添樂 玩轉新春」，今日起至2月22日在統一時代百貨臺北店2樓夢廣場舉行，邀大小朋友一同走進年味十足的「樂高新春賽馬場」，在拼砌與互動遊戲中迎接嶄新一年，感受陪伴、創意與挑戰交織而成的歡樂時光。

闖關遊戲、居家布置 馬上添樂

「樂高新春賽馬場」規劃3大趣味團體闖關遊戲，設有結合木頭人遊戲與顆粒尋找任務的「一馬當先」暖身起跑關卡；「馬力十足&駿馬識途」骰子賽道，考驗速度與策略；「馬到成功」終極拼砌挑戰，象徵新的一年幸運加乘、步步高升；週末更推出限定活動「馬不停蹄」拼砌競賽，邀大小朋友在限時挑戰中比拼創意與專注力，為活動增添更多互動亮點與節慶樂趣。

另外，現場更打造充滿年節氛圍的「瑞馬獻春」樂高新年空間，提供豐富的居家布置靈感；明日與2月7日推出週末限定「花開富貴」樂高花藝工坊，邀花藝品牌浪花與樂高達人帶領親子共同創作，將樂高顆粒結合花藝，打造專屬新春居家擺飾。

隨著農曆新年腳步將近，樂高人氣角色「小樂」2月6至8日將現身臺北年貨大街，陪伴大家採買年貨；現場並規劃趣味「樂高擲筊挑戰」，大小朋友只要筊杯擲出聖筊即可獲得春聯，為新年討個好彩頭。

樂高推出「80119駿馬奔騰圖」充滿年味的新年盒組，適合居家布置擺設。（記者古可絜攝）

「樂高馬上添樂 玩轉新春」今日起，在統一時代百貨臺北店2樓夢廣場舉行。（記者古可絜攝）

大小朋友可走進年味十足的「樂高新春賽馬場」，在拼砌與互動遊戲中迎接嶄新一年。（記者古可絜攝）