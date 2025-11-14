玩遊戲也能學裝修 新北工務局首創線上互動遊戲秒懂法規與流程

民眾常因不熟悉室內裝修流程或誤解法規，導致違規裝修情形層出不窮，新北市府工務局首創數位互動遊戲，降低理解門檻以提升守法意識。 （新北工務局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

民眾常因不熟悉居家室內裝修流程或誤解法規，導致違規裝修情形層出不窮；新北市府工務局為降低理解門檻，協助民眾理解住宅室內裝修法規，首創推出數位互動宣導遊戲《師傅，我要室內裝修》，透過情境模擬方式，將艱澀的法規轉化為貼近生活的實境挑戰。遊戲上線短短數日吸引大批網友熱烈參與，貼文留言與分享逾五百則、瀏覽數逼近三萬人次，讓市民從中了解合法申請程序。

工務局長馮兆麟指出，民眾居家室內裝修涉及建築安全、消防、防水結構等關鍵問題，若未依規定申請即施工，不僅違法，也容易衍生公安疑慮；過去民眾常因不熟悉流程或誤解法規，導致違規裝修情形層出不窮，工務局這次首創推出數位互動遊戲《師傅，我要室內裝修》，導入「闖關學習」概念，讓市民在遊戲中依情境做出裝修選擇，理解不同樓層與建物類型所需的法定程序。

廣告 廣告

工務局表示，《師傅，我要室內裝修》共設計四大關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，參加者需正確回答情境題目才能破關；民眾完成挑戰後，只需截圖、留言並標註好友，即可參加抽獎活動，獎項包含藍芽耳機與超商禮券等，活動至十一月十八日晚間廿三時五十九分止。

工務局指出，《師傅，我要室內裝修》遊戲於十一月九日於臉書粉絲專頁「工程圖輯隊」上線， 三天內已有逾百則市民留言分享參與心得，不乏「一次過關好有成就感」、「終於知道裝修該怎麼申請了」等正面回饋，顯見創新形式有效提升民眾對法規議題的參與和認知。

馮兆麟強調，藉由遊戲化設計，降低市民理解相關法規進而提升守法意識，共同打造安全、合法的居住空間。歡迎市民把握最後四天踴躍參加，透過寓教於樂方式，邊玩邊學室內裝修大小事，懂得合法裝修流程。