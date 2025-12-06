玩遊戲也能救海龜！48隻成功野放 這家號召全民化身海龜救援王

財經中心／余國棟報導

國泰投信「海誓山盟」啟新章，號召全民化身海龜守護者，全新海龜救援知識互動遊戲，持續深化ESG環境保育理念。（示意圖/ PIXABAY）

國泰投信自去年底啟動「海誓山盟 你我開始」計畫，首波合作與中華鯨豚協會攜手救援擱淺海龜，除經費支持救助池及復健池，並推動多部曲保育行動，展現企業對ESG議題的重視。為進一步擴展計劃版圖，國泰投信官網於11月正式上線全新「永續專區」，並規劃「海龜救援知識互動遊戲」，透過趣味互動與抽獎機制，提升大眾對海洋保育與海龜救援議題的認識與參與，即日起至12月14日在國泰投信Facebook官方帳號「國泰投信 - 大樹下學投資」展開，只要完成遊戲後更有機會獲得抽獎機會。

今年與中華鯨豚協會合作後，從不同面向持續揭露對民眾來說相對陌生的海龜保育行動，國泰投信永續辦公室協理李旼易表示，透過舉辦海龜命名活動、永續知識講座、復育海龜海外野放、志工參與及跨子公司合作等，致力海龜救援與復育，成功野放48隻海龜，存活率提升至50%，更進一步支持環境調查，了解海龜的習性與活動範圍，以科學方法守護海洋生物。「海誓山盟 你我開始」不僅在今年獲選為海洋保育署海洋保育實踐企業個案，更讓生物多樣性保育不再是口號，讓我們從旁觀者成為真正的實踐者。

「海誓山盟 你我開始」今次推出的「海龜救援知識互動遊戲」不僅是社群互動，更是永續理念的延伸。互動遊戲設計融合海龜救援知識，參與者可透過答題與任務挑戰，深入了解海洋生態保育的重要性。為深化永續理念的傳播，活動同步推出專案紀錄影片，真實呈現海龜救援行動的努力與成果。該影片並獲永續獎項肯定，展現企業在環境保育上的承諾與行動力，期望透過影像力量，喚起更多利害關係人的關注與支持。

不僅在社群媒體號召民眾響應，更希望從內而外貫徹守護海洋的熱情。公司鼓勵員工化身「海龜救援影響力王者」，邀請親友共同參與遊戲，從實踐中學習海洋保育知識，並爭取更高榮耀。此外，國泰投信更攜手國泰人壽啟動「龜鄉守護」子專案，將行動擴展至海龜覓食棲地的追蹤調查。透過跨企業、跨部門的協作，共同守護珍貴的海洋生態。

