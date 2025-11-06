玩遊戲也能更環保！研究顯示玩數位版遊戲碳排放量「少實體版100倍」、掌上型遊戲機成最環保選擇
今年 8 月份，在 Sony 集團公布的最新財報中透露，旗下索尼互動娛樂（SIE）的遊戲銷售表現亮眼，而且其中 83% 都是數位版遊戲，也標誌著現在的玩家們可能大多傾向於買數位版，而並不是傳統的實體版遊戲光碟了。而現在又多了一個讓玩家們選擇數位版遊戲的理由：因為根據研究，選擇數位版遊戲會對地球環境更友善，無形之中也能為環保盡一份力，根據法國碳排放會計公司 Greenly 的研究，生產實體版遊戲的碳排放量是數位版遊戲的 100 倍。
綜合外媒報導，根據法國碳排放會計公司 Greenly 的數據，每製造生產 100 萬張遊戲光碟就會產生 312 公噸的二氧化碳，而同時數位版遊戲被下載了 100 萬次，二氧化碳排放量僅 3 公噸。報告的研究作者 Stephanie Safdie 也指出，雖然運作雲端資料伺服器的耗能的確也會對環境產生影響，但相比之下，實體遊戲的製造包裝產生的污染與廢棄物問題更嚴重。
Greenly 也進一步分析，製造遊戲主機的過程也因為必須開採稀土金屬、製造塑膠，因此也會造成本就有限的水資源進一步消耗，以及能源資源的消耗，在運作時同樣會。Greenly 的研究數據就表明，光美國的遊戲主機每年耗電就達到 3.9 兆TWh，會產生 160 萬噸的二氧化碳排放量，而如果再算上玩遊戲主機時電視螢幕的耗電量，那麼每年玩主機遊戲的碳排放量多達 260 萬噸。
而相比之下，如果是選擇手機等行動裝置玩遊戲的全球 2.9 億手遊玩家，以全球手遊每日遊玩平均 97 分鐘來算，每年會產生高達 580 億噸二氧化碳碳排放。根據這些數據，Greenly 就建議，如果要更環保的選擇遊戲平台的話，最環保的選擇是 Nintendo Switch 這類的掌上型遊戲機，因為每台主機每年的碳排放量約僅 0.014 公噸。並且，Greenly 也呼籲，遊戲主機製造商應該要進行類似 Apple 的舊換新計畫，讓能夠重複使用的零件回收後再利用，以減少製造新主機過程的碳排放量，而遊戲開發團隊也能優化遊戲，減少能源消耗，而 Greenly 也指出，XBOX 主機是世界上最環保的遊戲主機之一，因為微軟已經開始用回收材料打造主機，並且也替 XBOX 主機更新了節能功能。
