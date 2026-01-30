玩遊戲認識！人妻激戰已婚男懷孕墮胎 綠帽尪崩潰

妻子沉迷手遊結識「小王」，兩人甚至私下開房並導致懷孕。（示意圖／翻攝自pixabay）





台北一對結婚剛滿兩年的夫妻，原本生活平穩且育有幼子，妻子卻沉迷手遊結識「小王」，兩人甚至私下開房並懷孕，直到丈夫在家中無意間翻出「墮胎同意書」才徹底曝光。丈夫心碎之餘狀告法院求償，雖然妻子辯稱婚姻不應束縛人格自主，但法院最終仍判定兩人侵害配偶權，需連帶賠償45萬元。

墮胎同意書讓婚外情露餡

根據判決書，壯壯（化名）與妻子吳女於111年結婚，兩人生活重心原本在年幼的孩子身上。沒想到，吳女在113年間因玩線上遊戲認識了蘇姓男子，兩人雖然知道彼此皆有婚姻，卻仍跨越紅線，於113年底在台北某旅館發生關係，吳女事後甚至因此懷孕。整起事件直到壯壯在家中，偶然發現一張113年11月19日的醫院墮胎同意書，追問之下才東窗事發。

律師質疑偷看手機取證侵害隱私權

在法庭審理期間，吳女與蘇男透過律師提出抗辯，主張現代性價值觀已變遷，應重視「人格自主」與「性自主決定權」，認為配偶權不該是法律保障的權利。此外，吳女更指控丈夫壯壯是擅自破解手機密碼並擷取對話紀錄，認為這些證據侵害隱私權，不應具備證據能力。

廣告 廣告

不過，台北地院法官在判決中重申，民事訴訟為發現真實，在權衡配偶權與隱私權後，壯壯取證方式並非長期監控或暴力脅迫，符合比例原則，因此認定證據有效。法官強調，婚姻制度具備維護人倫與精神扶持的功能，配偶間互負誠實義務，法律仍須保護婚姻關係的圓滿。

法官考量，壯壯在彩券行任職，月薪約7到8萬元，而妻子吳女為保險人員，月薪約2到3萬元，蘇男則在工程公司上班，年薪約20餘萬元。審酌三方的身分、地位與經濟能力，加上兩人發生性行為甚至導致受孕墮胎，對壯壯造成的精神痛苦極大，且雙方已於114年7月離婚，婚姻已無挽回可能。最終，法院裁定100萬元的求償金額過高，判決吳女與蘇男應連帶賠償壯壯45萬元精神慰撫金。本案仍可上訴。

更多東森新聞報導

曾性侵3女！桃消防助理員又偷拍不雅片 遭免除職務

承諾女方刪除卻私藏！2前男友聯手外流私密片 下場慘了

尾牙結識爆婚外情！工程師溫馨接送 2度激戰女同事

