玩遊戲還是玩命？創作者打造超狂FPS配備，被射中直接現實「爆炸」！

許多玩家玩遊戲，不論是買高品質耳機、更大的螢幕、更貴的顯示卡，求的都是一個「臨場感」。而最近一段超硬派的 FPS 遊戲設備影片在社群 X（推特）上爆紅，影片中玩家遊玩的是《暗區突圍：無限》，卻帶來了並不普通的「沉浸式」體驗，超強的視覺衝擊和玩命般的互動方式，甚至讓特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）親自現身留言，只用一個單字「Hardcore」來形容這套超瘋狂的遊戲設備。

玩遊戲身臨其境最重要！（示意圖，圖源：Getty Images）

影片中的裝備為了追求極致的真實感，不只加入了模擬下雨和颳風的環境特效，玩家手持的特製槍枝控制器在開火時還會噴出火花，其強大的後座力甚至能把玩家直接向後彈飛。更驚悚的是，當遊戲角色在戰鬥中被敵人擊中時，螢幕上方的特殊裝置會直接朝現實中的玩家發射疑似沖天炮的實體火花。為了抵禦這些「真實傷害」，玩家必須全副武裝，配戴安全帽與厚外套才能勉強進行遊戲。

廣告 廣告

而事實上，這支影片出自去年 4 月中國 Bilibili 知名創作者「馬鹿blyat」之手，是一部遊戲工商影片，他過去還曾打造需要三人合作操作的超真實《戰車世界》模擬駕駛室，同樣在歐美爆紅過。對於這次的新作，《暗區突圍：無限》官方也在影片下方幽默回應，表示他們從來不擔心該創作者的影片品質，反而更擔心他的人生安全