玩過頭！26歲女友疑吸毒過量猝死 28歲男友深受打擊選擇輕生

警方將汽車旅館房間圍上封鎖線。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市泰山今上午傳雙屍命案，警方細查，28歲蔡姓男子與26歲蔣姓女友入住汽車旅館開毒趴，沒想到蔣女疑似吸毒過量身亡，蔡男心情大受打擊，選擇輕生隨女友同去。警方目前已確認現場沒有打鬥痕跡，排除他殺，今下午將進行刑事相驗。

據悉，昨傍晚5時許，蔡男、蔣女入住泰山區中港西路「133汽車旅館」，2人在房內開毒品性愛趴，不料蔣女在一陣狂歡後突然失去生命徵象，蔡男被眼前情景震驚，一時不知所措。

蔡男情緒疑似因吸毒被放大，他先是用女友手機傳訊息給閨蜜，表示女友已身亡，自己隨後跟上。閨蜜沒有立即聯繫汽旅，直到今天上午才通知，旅館人員接獲消息開門查看，發現蔣女陳屍在床上，蔡男輕生陳屍浴室。

警方獲報仔細調查房內，搜出K他命殘渣袋、毒咖啡包等證物，且現場沒有打鬥痕跡，2人身上也沒有外力介入外傷，初步排除他殺。警方表示，已通知雙方家屬，目前家屬對本起案件沒有意見，今下午將進行刑事相驗，以釐清確切死因。

