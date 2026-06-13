玩雷射迷宮撞頭留疤 正妹被酸「二郎神」、「哈利波特」超崩潰

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〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓美容師到高雄草衙道知名遊樂場「肖跳Crazy Jump」遊玩「雷射迷宮」，遊戲結束走到出口時，不慎撞擊門框，導致前額與鼻樑當場撕裂傷縫了6公分。王女不滿破相後常被朋友嘲弄是「二郎神」、「哈利波特」，怒告業者求償47萬餘元，但法官認定遊樂場設施安全，是王女自身跌倒導致，判業者免賠。

判決指出，2024年7月7日中午許，王姓女子玩完「雷射迷宮」離場時不慎撞破頭，她認為出口不僅使用黑色門簾阻擋視線，硬質門框也未包覆修飾，也沒有放置警告標語，害她視線不良迎面撞上。

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王姓女子主張，自己從事美容行業，門面尤為重要，受傷後因為疤痕增生，多次被他人戲稱「開天眼」、「二郎神」，讓她心靈重創，因此提告向業者索賠47萬餘元。

高雄地方法院簡易庭審理時，業者辯稱，雷射迷宮本就須在晦暗環境中進行雷射光束躲避，工作人員皆有提醒注意安全，且王女傷勢嚴重，顯見是其自身走路未注意前方、撞擊力道過於猛烈所致，與設施建置無關。

法官勘驗現場後發現，迷宮內雖是低度光源，但四周牆壁圖騰、任務藍燈、紅燈及電子計時器等光源，極為清晰，肉眼可輕易辨識四周牆壁與出口位置，並無王女所稱視線不良之處，且王女受傷主因是自身競賽跌倒、撞擊力道過於猛烈，無法歸責於業者，因此駁回王女之訴，可上訴。

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