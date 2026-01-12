玩食物? 3女火鍋店連打2顆蛋"掉地" 網怒轟:浪費

南部中心／林俊明、鄭博暉、陳芷萍 台南市報導

社群平台出現一段影片，一名女生到火鍋店吃飯，打蛋時太用力敲桌角，導致蛋殼整個破掉，蛋白和蛋黃瞬間掉到地板上，朋友全程用手機拍下過程，事發後三人還笑嘻嘻，甚至放到網路上，引發網友熱議，痛批她們是在玩食物。店家說，這名女生事後有打電話來道歉，不是在玩，是真的不會打蛋。





無聊當有趣？３女 火鍋店用餐 連打２顆蛋「掉地」 嬉笑畫面引熱議

女生到火鍋店吃飯，打蛋時太用力敲桌角，導致蛋殼整個破掉。（圖／民視新聞）

「不知道在幹嘛？呵呵呵，那我再打一次好了！」這是誰家的女兒啊，怎麼這樣打蛋？這段影片在社群平台爆紅，尤其把蛋打到地上的女生還笑嘻嘻，不少網友看了一肚子火，「為什麼現在的年輕人都喜歡把自己蠢壞傻痴發到網上」，有人推測可能當事人「覺得自己這樣做很傻白甜萌萌噠」，還有人當起偵探，發現其實「在打蛋之前就已經把地板弄髒了」，痛批是在玩食物。店家還原當時情況。火鍋店員工瓏兒：「她坐在這邊的時候單手打蛋，然後用力敲擊這樣敲一下，然後整顆蛋就掉到地上了，第一次是沒有把蛋黃打到地上，第二次是整顆蛋黃，包含一些蛋都在地上，他們就放在那邊在那邊大笑。」

廣告 廣告









無聊當有趣？３女 火鍋店用餐 連打２顆蛋「掉地」 嬉笑畫面引熱議

女生事後有打電話道歉，疑似是想學火鍋店員單手打蛋才會弄成這個樣子。（圖／民視新聞）

影片中的火鍋店在台南善化，業者也調出周六當天的影片，女生是跟另外兩名朋友一起來用餐，疑似第一顆蛋就沒打好，蛋白流到地上，只留下蛋黃，朋友覺得這打蛋技術太荒唐，於是站起身來拍她第二次打蛋，沒想到更慘，整顆蛋都掉到地板上，但當下三人都沒立即請店員處理，而是先大笑，拿衛生紙擦手，過了好一會才告知店員。火鍋店店長梅洛：「到禮拜天早上的時候，她有打電話進來跟我們講說，她那天打蛋真的不是故意的，她也有跟我們道歉，可以的話就是盡量趕快告知工作人員，因為它過了三到五分鐘，它容易被地面去吸收。」店家表示，女生事後有打電話道歉，疑似是想學火鍋店員單手打蛋才會弄成這個樣子。火鍋店店長梅洛：「輕敲有裂痕了 輕輕按下去後，然後把它剝開，如果真的不會打蛋，就建議是以雙手為主。」女孩們可能彼此之間覺得好笑，才把影片po網，沒想到卻被人拿來公審。店家認為小事一樁，也請鍵盤俠們手下留情，別太苛責。













原文出處：無聊當有趣？３女 火鍋店用餐 連打２顆蛋「掉地」 嬉笑畫面引熱議

更多民視新聞報導

服務業難做! 女將燒肉店當"公廁".客因電子支付爆口角

綠初選民調起跑! 台南選將最後衝刺 王世堅站台陳亭妃

營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」下場慘了

