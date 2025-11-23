玩首爾比上班還累？自由行「7大雷行程」 回國旅客崩潰：根本在打怪

實習編輯藍子瑄／台北報導

達人提醒，到首爾旅遊行程若排得太滿，反而可能「累壞身心」。（示意圖／unsplash）

台灣人熱愛到韓國旅遊，不過若首爾行程排得太滿，反而可能「累壞身心」。長期旅居韓國的旅遊部落客《不奇而遇 Steven & Sia》整理出「7 大最容易讓人後悔的首爾自由行安排」，提醒遊客放慢腳步，別讓旅行變成一場苦行。

首先是一天排太多區域。像明洞、弘大、江南看起來距離不遠，但其實首爾範圍廣、交通耗時，跨區移動會讓人整天都在地鐵裡奔波，「看似有效率，卻什麼都沒好好體驗」。建議每天只安排兩個區域，節奏會更舒服。

第二是把所有熱門IG景點全塞進去。聖水洞、延南洞雖美，但排隊、移動都很花時間，「選兩個最想去的地方就好，剩下的留給下次旅行」。

第三則是把吃飯當成做任務，行程變成「訂位、趕場、排隊、再趕場」，《不奇而遇 Steven & Sia》建議，可以觀察當地人會去的餐廳，「那種剛好路過、剛好有位的小驚喜，反而更有旅行的味道」。

第四接著是經典錯誤，在明洞買到失心瘋，但有些商品在超市或分店其實更便宜，「多比一次價，你的荷包會感謝你」。

在明洞買到失心瘋，但有些商品在超市或分店其實更便宜。（示意圖／PIXABAY）

第五是早上排晨景、下午又登山。首爾多坡多階梯，一天兩個耗體力的行程只會讓你「累到連相機都懶得拿」。

第六則是建議把韓服體驗安排到早上9點到11點，光線最乾淨漂亮，「下午景福宮太陽角度低、影子長，臉容易暗掉，照片色調偏黃」，想拍好韓服照最好早上安排。

第七項常見錯誤是只看氣溫、不看體感溫度。首爾風比台灣大得多，「天氣顯示5度，但體感可能掉到0度」，冬天若穿錯衣，旅程會變成「意志力挑戰賽」。

