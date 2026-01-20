玩骰脫衣5妹坐檯賣力賺！臥底警坐搖滾區「肉體全看光」害老闆娘血虧

記者陳弘逸／基隆報導

3年前員警喬裝顧客在基隆破獲色情小吃店。(示意圖與本案無關／翻攝畫面)

基隆47歲黃姓女子3年前經營小吃店身兼櫃台、會計，為提升營收當起「雞頭」媒介並容留5名從事應召的外籍女子，在店內包廂跟不特定顧客從事脫衣陪酒，靠猥褻行為營利；被警方盯上，並喬裝顧客前往消費，正當女嗨玩脫衣骰子遊戲時，當即表明身分，當場搜索逮人，此案，黃女被依法判2個月有期徒刑，得易科罰金，沒收8.6萬元營業額及8萬9659元公司周轉金。

判決指出，47歲黃女在基隆開小吃店身兼櫃台、會計，還當起「雞頭」媒介並容留5名從事應召的外籍女子，在店內包廂跟不特定顧客從事脫衣陪酒、裸露胸部或下體，透過猥褻行為營利，小姐全無底薪收入全靠檯費、男客小費。

黃女的情色小吃店被警方盯上，2024年2月28日員警喬裝顧客前往消費，進入包廂後，玩脫衣骰子遊戲，輸則脫去衣物露出胸部、下體還提供撫摸；5名女子玩得正嗨，員警便表明身分執行搜索並臨檢當場逮人並查獲店家。

此案，5名外籍女子獲不起訴處分，小吃店負責人黃女被檢方依刑法第231條第1項前段之意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪起訴。

黃女在審判外認罪並跟檢方達成協議，因此，法院不經言詞辯論，依協商合意範圍依圖利容留猥褻罪，判處2個月有期徒刑，得易科罰金，8.6萬元營業額及8萬9659元公司周轉金皆宣告沒收。

