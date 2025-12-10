玩「射龍門」一夜賠百萬！控遭逼簽本票 佛牌店業者：未押人

淡水擄人案衍生賭博糾紛，一名淡江大學肄業學生指控在玩「射龍門」撲克牌遊戲時一夜輸掉百萬元，並聲稱是佛牌店老闆帶他去民宅玩牌，後來遭強押上車並被逼簽本票。然而，佛牌店業者則出面澄清，表示是被害人主動邀約，並否認有強押上車或持槍威脅等行為，強調自己也在該場賭局中輸錢。

遭控強押被害人上車，駕駛涉妨害自由遭逮。（圖／TVBS）

這起案件的兩名受害者都是淡江大學肄業學生，其中一人表示認識台北市一名佛牌店老闆，之前曾向他購買佛牌。該名學生聲稱是老闆帶他去民宅玩射龍門，原本說只是單純好玩，但在場其他人後來改口表示要算錢。射龍門是一種撲克牌遊戲，玩家拿到兩張牌後，依據第三張牌與前面兩張的點數關係決定輸贏。有大學生表示，射龍門遊戲的賭注金額設定很關鍵，玩家很容易輸得很慘。另一名大學生也認為這種遊戲容易造成大額損失，因為輸了之後往往會產生想要贏回來的心理。

廣告 廣告

佛牌店老闆娘出面澄清，她表示是謝姓顧客透過網路邀約他們的，而她先生考慮到外面場子不安全，才建議在店內玩。她進一步解釋，在玩射龍門後，謝姓男子因為輸錢不甘心，要求換成玩百家樂，並表示他在宿舍還有4萬元，可以先付3萬元。佛牌店老闆娘強調他們沒有強押任何人上車，都是被害人是自願的，如果有強押的話，另一位同學也會被一起帶上車，而不會讓他騎摩托車離開。她否認持有槍械，表示他們只是正經經營佛牌店生意。

警方指出，大學周遭有不少棋牌社，之前曾上門搜索並將大學生賭客帶回送辦。這次的賭局從晚上10點一直持續到凌晨4點。葉姓24歲男子被指控為涉及妨害自由的轎車駕駛，而被害人則聲稱因賭輸而被逼簽本票。面對雙方說法不一，檢警需要進行多方蒐證，才能還原事件真相。

更多 TVBS 報導

淡大生欠賭債 疑遭持槍恐嚇 押回租屋處

淡大旁持槍擄人 僅距後門110米 警戒備救

玩「射龍門」慘輸百萬！新北2男被逼簽本票 警攻堅逮1嫌

設局搶40萬未遂遭判刑 強盜通緝犯毒駕又闖紅燈栽了

