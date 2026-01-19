玩「漂浮氣球」險奪命！女童倒地抽搐.嘴唇發黑送醫

漂浮氣球險奪命！台南一名6歲女童，在家玩漂浮氣球，疑似吸入過量氦氣，當場倒地不起，爸爸上完廁所出來查看，她已經失去意識、嘴唇發黑，所幸送醫後並無大礙。專家表示，吸入過多氦氣，會造成呼吸衰竭、意識不清、抽搐等症狀，嚴重恐喪命。

當時3名孩童在客廳玩耍，其中1名女童拿著彩虹小馬漂浮氣球，底部疑似有破損，女童因此把整張臉貼著氣球不停吹氣，結果突然倒地，身體還不斷抽搐，這時爸爸上完廁所走出來，發現女兒已意識不清、嘴唇發黑，急忙將她送醫，所幸送醫後並無大礙。

女童送醫後並無大礙。圖／台視新聞

女童玩的氣球裡頭灌有氦氣，所以氣球才會飄浮在空中，女童當天疑似吸入過量氦氣，才會倒地不起。

女童疑似吸入氣球中的氦氣過量，才會倒地不起。圖／台視新聞

販售氣球業者指出，吸氦氣會變成唐老鴨聲音，女童可能覺得好玩，所以吸太多也有可能，他也提醒，一般公園賣的氣球不要買，那些可能都是用氫氣那種就會爆炸。但不論氣球內灌入的是氫氣還是氦氣，小孩在玩時，家長都要多份留意，避免漂浮氣球可能會帶來的危險。

台南、高雄／黃富祺、王夢婷、王晨瀧 責任編輯／陳俊宇

