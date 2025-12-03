玩「猜拳脫衣」她輸光慘遭輪流性侵！少年只願賠1萬

少年約玩「猜拳脫衣遊戲」，少女輸光衣服後遭性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名未成年少女小花（化名）與好友阿輝、翔翔（皆化名）相約喝酒，玩起「猜拳脫衣服」的遊戲，卻遭到兩位好友性侵，日前民事判決出爐，阿輝、翔翔需要各賠償小花50萬元。

根據判決書，小花、阿輝、翔翔三人是好友關係，去年3月27日凌晨，阿輝邀請小花到一處民宅飲酒，並玩起了遊戲，猜拳輸的人需要脫一件衣服或是喝酒，最後因為輸太多次，小花的衣服全都被脫去，於是用棉被遮蓋身體。

小花脫去所有衣服後，翔翔進入房間，看見小花全身赤裸，僅用棉被蓋住身體，心生歹意，與阿輝輪流對小花性侵，另一人在一旁壓制小花，讓她無法動彈，性侵得逞。

事後小花父親得知女兒遭性侵，帶她到警局報案。根據少年法院審理，確認以上事實成立，阿輝與翔翔需進行感化教育，民事部分，小花父親對2人分別求償100萬元。

阿輝家長辯稱，小花是自願參加「猜拳脫衣」的遊戲，並非被迫參加，雖然阿輝有錯，但小花也有過失，無論小花是否願意與阿輝發生性行為，都只願意用1萬元和解。翔翔家長則表示，家人已經盡力盡監督責任，小花父親求償的100萬元無法負擔，最多能負擔1萬元。

法官判定，阿輝、翔翔對小花的性侵行為惡劣且情節重大，犯案時已有識別能力，且兩人家長也未提出對孩子的監督證明，也應負賠償責任，阿輝、翔翔家長分別要賠償小花及父親50萬元，全案可上訴。

