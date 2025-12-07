玩「脫衣猜拳」少女輸精光…遭2少年掀被強壓輪暴！兒爽一時害慘父母

記者陳弘逸／新北報導

少女玩脫衣猜拳輸光，遭2名少年輪暴，事後女方父母提告求償，2名動手少年的家長各自應連帶賠償50萬元。（示意圖／PIXABAY）

新北市少年大壯、阿勇（皆化名）去年受邀到有人家喝酒，並且跟在場另名少女小花（化名）玩「脫衣猜拳遊戲」；當時女方連輸，脫到精光，僅以棉被覆蓋；未料兩人卻聯手，對她強制性交得逞，事後挨告，經少年法庭令入感化教育；小花父母提告，2名少年父母求償100萬元，法院審理後，判2人的家長應各別賠償50萬元精神慰撫金。

判決指出，少年大壯、阿勇（皆化名）2024年3月27日凌晨，受邀到友人家喝酒並玩猜拳遊戲，還規定輸的人需喝酒或脫一件衣服，在場的少女小花（化名），因輸拳，已全身脫光，僅以棉被覆蓋。

未料，大壯、阿勇竟聯手壓制小花，在違反意願的情況下，對她強制性交得逞；此案曝光後，動手的2人經少年法庭令入感化教育處所施行感化教育。

小花的家長對大壯、阿勇及他們的法定代理人，提起侵權行為損害賠償，並聲明他們的家長，應連帶賠償100萬元。

大壯父親主張，當晚是小花自願參與脫衣服的遊戲，並無違反意願，雖然孩子做的不對，但顯然也有過失；至於賠償部分，頂多以1萬元和解，認為100萬和解金是天價。

至於阿勇的母親則主張，已經想辦法盡到監督責任，同樣哀求100萬負擔不起，頂多能負擔1萬元。

綜合相關證據，法院審酌雙方身分、地位、資力與加害程度，認為大壯、阿勇的父母，應各別賠償小花50萬元精神慰撫金，逾此範圍，請求無理由，可上訴。

