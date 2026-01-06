玩「鬼抓人」淪霸凌！小一生被同學當沙包打悲喊「痛要忍住」 一審判賠30萬

北市小一生遭同學毆打，施暴學童及家長一審判賠30萬。霸凌示意圖。取自Pexels



台北市一名小一學生A童（代號）在家玩捶打遊戲，竟出現「痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語，而他不但做惡夢，還天天要求穿羽絨衣才肯上學。媽媽原本難以理解，不料某次到學校，竟直擊小孩被同學架著毆打的現場，才揪出5名同學以「打怪獸」為由霸凌A童。被害父母怒向5童及家長求償100萬，一審判賠30萬元。

A童父母向法院表示，孩子一開始是在家玩捶打遊戲，A童卻脫口「你痛嗎，痛要忍住，因為這是在演戲…」的奇怪言論，而且每天做惡夢，還天天要求穿厚羽絨衣外套才要去學校，不時拒絕上課，或是稱肚子不舒服。媽媽某天到學校，親眼目睹小孩被幾個同學架著打肚子，對方還打算出腳飛踢，同學看到A童媽媽到場後一哄而散。A童家長旋即報警，才發現5名學童把自己的小孩當成「怪獸」在打，還命孩子「不能告訴別人」。

A童父母認為，5名學童和家長對孩子的霸凌行為毫無悔意，也沒有誠心道歉，向法院提告要求對方連帶賠償100萬元精神撫慰金。雙方各自聘請律師展開訴訟大戰。

挨告方認為，學校的調查涉及誘導，不足以作為霸凌證據，而且Ａ童是在跟同學追逐嬉鬧，沒有「以強欺弱」的狀況。有家長指出，Ａ童是主動加入遊戲，小孩之間打打鬧鬧，即使動作過當也不是霸凌，只是在玩而已。另有家長主張，校方的調查小組有合法性疑義，不能用單一事件認定Ａ童遭持續霸凌；還有家長認為，孩子已經道歉取得和解，A童家長沒有理由提告，且精神撫慰金過高。

不過，法官逐一檢視校方訪談紀錄表裡的學童說詞，有孩子提到，「A童常當鬼，這個遊戲都是A童被抓，沒有人抓過我，如果今天A童請假，我們就會只玩跑來跑去的遊戲，不會抓別人。」也有人說，「該遊戲是要用拍打、拳頭、腳踢都可以，有遇過A童倒在地上後，還是很多人打來打去...打的位置包含肚子和後背，遇到哪裡就打哪裡。」法官認為，該遊戲造成A童被立於敵意、不友善環境，非對等、公平的玩遊戲，屬於霸凌行為。

法官另勘驗錄影帶的遊戲畫面，發現有同學用腳踢Ａ童，還推他到牆邊打臉，即使Ａ童面露不悅，還是有人會出拳揮擊他的臉，甚至環抱往後拖行，害他重心不穩摔倒，下課時還會出腳絆他，已逾越合理遊戲範圍。

法官認為，6人都是同學或朋友，應該和睦相處、珍惜彼此之情誼，卻逾越玩遊戲的合理界線，導致出現霸凌、傷害A童的行為，影響其身心發展，導致A童父母必須隨時輔導孩子身心狀況，受到的痛苦不輕。

法官另考量，6名學童才剛上小學，進入校園時間很短，對於人與人之間的相處還在學習階段，也在摸索社交互動的分際，斟酌後判5名學童及父母連帶賠償A童25萬元、另連帶賠償A童父母各2萬5千元，共須賠償30萬元。全案可上訴。

