玩 ATV 越野沙灘車 好野！ 順便帶 Insta360 X5 vs X4 Air 來對決

曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...

CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1 則留言