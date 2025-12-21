玫好草屯田園焢窯 2千民眾享受田間野趣

簡鎮長陳主席等嘉賓堆砌土窯歡迎大眾參與。（記者扶小萍攝）





超受歡迎秒殺焢窯活動來囉！南投縣政府與草屯鎮公所共同於21日上午8時30分起在草屯鎮陳府將軍廟旁農田，舉辦2025南投花卉嘉年華系列活動-「玫好草屯~田園焢窯」，開放報名隨即秒殺一空，總計受理約300多窯數，高CP值吸引來自全國各地民眾計2千多人趕抵參與草屯冬季盛會，再度為年終歲末帶來另波全民樂開懷的高潮。

鎮長簡賜勝樂見鄉親與全國民眾對此活動的熱衷參與，報名秒殺，且天公作美陽光普照讓活動相當成功。「焢窯」是早期農村社會農田收割後農餘樂趣！如今則是親子甚至三代同參加，28年來參人數爆增，感謝許縣長的支持，讓鎮民有此歡樂活動共襄盛會。

今年開幕表演由草屯商工童軍社帶動跳展開序幕，將軍廟旁這方空地全都在「冒煙」+歡笑。親朋好友在充滿稻香氣息的農地裏，合力堆土窯、焢蕃薯，在歡笑聲中吃著古法野炊食材，享受田間野趣，至今已持續辧理逾28年，堪稱草屯代表性的田野文化。

鎮長簡賜勝邀請各界長官、貴賓捲起衣袖親自下場體驗堆巨無霸土窯的樂趣，一起與爆滿人潮重溫傳統農村兒時回憶。縣府觀光處黃山科長也指草屯是玫瑰花產地，結合農閒辦農業體驗，感謝觀光署贊助，花卉嘉年華後續還有許多活動歡迎大眾參加。

同步舉辦全國獨一無二、別出心裁的「造窯比賽」，參與的民眾無不使出渾身解數，最終朱國成以230公分高的巨無霸窯獲得天下第一大窯，另有造型創意窯等，獨樹一幟的堆窯技藝，令人嘆為觀止。

草屯鎮雙冬里特產玫瑰花，公所特別贈送玫瑰花盆栽，配合南投花卉嘉年華主題，特別在稻田裏精心佈置大型土窯及玫瑰花牆、稻草人、草圈，療癒系稻草編織作品，成為網美打卡拍照熱門景色。

草屯分局進行防詐宣導、有獎徵答，主辦單位提供55吋電視機、冰箱、ipad、洗衣機、微波爐、腳踏車、烤箱等豐富大獎摸彩，及稻草童玩遊戲。

從上午堆窯、燒窯、破窯，北投朝陽宮二媽會贊助提供民眾品嚐在地美食饗宴，直至下午最期待的開窯時刻，在微風中民眾在焦紅暖烘烘的土堆旁大快朵頤吃著剛從土窯挖出熱騰騰、香噴噴的蕃薯、玉米、土雞蛋等人間美食，齒頰留香，溫暖每個人的心，別開生面的焢窯活動期望大家走出都市叢林，體驗古早農村生活文化，倘佯在藍天白雲稻田裏，共享親子田園休閒時光。



