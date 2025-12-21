別開生面的焢窯活動走出都市叢林。（記者蔡秉榮攝）

▲別開生面的焢窯活動走出都市叢林。（記者蔡秉榮攝）

超受歡迎秒殺焢窯活動又來囉，南投縣政府與草屯鎮公所共同於二十一日上午在陳府將軍廟旁農田，舉辦南投花卉嘉年華系列活動，「玫好草屯~田園焢窯」，開放報名隨即秒殺一空，總計受理約三百多窯數，高CP值吸引來自全國各地民眾約計二千多人，共襄盛舉參與草屯冬季盛會。

「焢窯」是早期農村社會農田收割後農餘樂趣，大人們帶著小朋友在充滿稻香氣息農地裏，合力堆土窯、焢番薯，在歡笑聲中吃著古法野炊食材，享受田間野趣，由於深受大眾喜愛，草屯鎮公所至今已持續?理超過二十八年，今年開幕表演由草屯商工童軍社帶動跳展開序幕。

鎮長簡賜勝邀請各界長官、貴賓捲起衣袖親自下場體驗堆巨無霸土窯的樂趣，一起與爆滿人潮重溫傳統農村兒時回憶，同時也舉辦全國獨一無二、別出心裁的造窯比賽，參與的民眾無不使出渾身解數，從眾多比賽窯數中脫穎而出，獲得天下第一大窯、造型創意窯等殊榮，巧奪天工、獨樹一幟的堆窯技藝，令人嘆為觀止。

草屯鎮雙冬里特產玫瑰花，配合南投花卉嘉年華主題，特別在稻田裏精心佈置大型土窯及玫瑰花牆、稻草人、草圈，療癒系稻草編織作品，成為網美打卡拍照熱門景色，精彩節目包含眾所期待豪禮大摸彩，由主辦單位提供電視機、冰箱、ipad、洗衣機、微波爐、腳踏車、烤箱等豐富大獎，以及稻草童玩遊戲、南投縣政府警察局草屯分局防詐宣導、有獎徵答、大家做伙逛市集等饒富趣味活動，為現場增添熱鬧、歡樂氣氛。

整場活動從上午堆窯、燒窯、破窯，中午由北投朝陽宮二媽會贊助提供民眾品嚐在地美食饗宴，直至下午最期待的開窯時刻，在凜冽寒風中，民眾在焦紅暖烘烘的土堆旁大快朵頤吃著剛從土窯挖出熱騰騰、香噴噴的蕃薯、玉米、土雞蛋等人間美食，體驗古早農村生活文化，倘佯在藍天白雲稻田裏，共享親子田園休閒時光。