玫瑰墓搖滾唱進龜山「音愛生命」點燃生命教育

由桃園市龜山區公所主辦、廣藝基金會協辦的「音愛生命｜有生命的搖滾音樂會」。圖：諶志明翻攝

「音愛生命｜有生命的搖滾音樂會」，今（29）日下午在華亞科技園區內的「廣藝廳」登場，吸引數百位民眾前來共襄盛舉。這場充滿感動與力量的心靈饗宴，由龜山區公所主辦、廣藝基金會協辦。知名玫瑰墓樂團以其真摯的生命故事與震撼人心的搖滾演出，成功點燃現場氣氛，在觀眾熱烈的掌聲中活動圓滿劃下句點。

由桃園市龜山區公所主辦、廣藝基金會協辦的「音愛生命｜有生命的搖滾音樂會」。圖：諶志明翻攝

龜山區公所表示，玫瑰墓樂團自成立以來，便以真誠、直率且富力量的搖滾風格陪伴年輕世代。近四年來，樂團積極投入校園「生命教育」音樂演講，以「用生命影響生命」的理念，用歌聲與自身經歷走遍全台，深入每一縣市及偏鄉超過300所學校，對學生、老師與在地民眾帶來深遠且正向的影響。他們成功地將生命教育轉化為一種更親近、更觸動心弦的方式，讓愛與勇氣透過音符抵達每一位聽者。

廣告 廣告

由桃園市龜山區公所主辦、廣藝基金會協辦的「音愛生命｜有生命的搖滾音樂會」。圖：諶志明翻攝

龜山區公所指出，本次音樂會中，玫瑰墓樂團以多首經典歌曲揭開序幕，充滿節奏與力量的搖滾聲響瞬間點燃現場氣氛。隨後，團員以自身經歷分享生命中的低谷、困境與重新站起的勇氣，真摯的語句與音樂交織，讓觀眾感受到搖滾不只有力量，更有溫度與希望。許多觀眾表示，這場演出不僅讓人熱血沸騰，更讓心靈獲得前所未有的鼓舞。

由桃園市龜山區公所主辦、廣藝基金會協辦的「音愛生命｜有生命的搖滾音樂會」。圖：諶志明翻攝

龜山區公所強調，希望藉由這場音樂會，推動更多關於「生命教育」的討論，也期待未來能在社區與校園間持續擴散這股暖力量。「音愛生命」不僅是一場演出，更是一段用音樂陪伴生命的旅程。隨著最後一首歌曲落下，本場音樂會雖然結束，但帶來的力量與感動，將持續在桃園龜山發酵，陪伴更多人走向更勇敢、更光亮的未來。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

花椰菜怎麼保存不變色？料理達人：加1物放冷藏可放7天

友邦聖文森「曾主張斷交」親中黨勝選 外交部：44年邦誼篤睦