玫瑰墓樂團嘉義市校園演出 用音樂詮釋生命故事

「玫瑰墓」樂團受邀到嘉義市嘉華中學演出／翻攝照片





「玫瑰墓」樂團由急診醫師蘇世揚與一群音樂愛好者組成，透過音樂詮釋生命故事巡迴全國演出，今(14)日玫瑰墓樂團受邀到嘉義市嘉華中學表演，團長蘇世揚說，從6年前開始展開生命音樂會，至今巡演近500場，希望透過演出改變每個人的生命觀，這也是當初創團的目的。

「玫瑰墓」樂團受邀到嘉義市嘉華中學演出／翻攝照片

本次活動由嘉義阿里山扶輪社、西區扶輪社、民雄扶輪社協辦，今天在嘉義市嘉華中學禮堂舉行，由團長蘇世揚醫師帶領成員，透過木吉他、貝斯、大提琴、小提琴、鐘琴、非洲鼓及三主唱詮釋原聲搖滾。

廣告 廣告

蘇世揚表示，他目前是台南市立醫院急診部主任，樂團成立迄今創作140多首歌，將親身經歷各種生離死別、遺憾與奇蹟，化作一首首歌曲與旁白，透過故事、歌曲講述「生命教育」，主題包含生、老、病、死、生命鬥士、兒虐、病童、家暴、霸凌、反毒、反暴力等生命議題，藉由音樂與大衆分享，尤其是青年學子。

蘇世揚說，玫瑰墓樂團成立於2006年，約6年前開始全台巡迴進行「生命音樂演講」，以搖滾為骨幹、生命為靈魂，以「音樂演講」形式演出，至今受邀近500場，透過音樂跟學子探討生命健康、事業金錢、情感家庭、夢想志趣4大議題。



「玫瑰墓」樂團受邀到嘉義市嘉華中學演出／翻攝照片

更多新聞推薦

● 雲縣跨年晚會12/31縣立田徑場登場 羅志祥、周湯豪、艾怡良接力熱唱