《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 「26年0變化」近況曝！

娛樂中心／江姿儀報導



本土男星朱國宏出道超過20年，曾參演《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》、《新玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》等多部經典台劇。他憑藉俊朗瀟灑的外型、細膩動人的演技，成為不少觀眾心中無法抹滅的回憶。然而近年他淡出演藝圈，已經2年沒有推出新戲，也許久未現身螢光幕前。近日脆友直擊朱國宏在遊覽車上販愛商品、深情高歌，最新近況曝光。

遊覽車帶貨高歌竟是《玫瑰瞳鈴眼》男星！朱國宏「逆天帥臉0變化」網驚呆

本土男星朱國宏曾參演《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》、《新玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》等多部經典台劇。（圖／翻攝自Dcard）

廣告 廣告

原PO昨（2日）在Threads分享出遊照片，表示第一次在遊覽車上遇到演員朱國宏，他拿起麥克風認真介紹要販賣的商品，還親切與眾人互動，甚至在現場高歌2首台語歌。他大方與車上乘客對唱，讓原PO大讚「（他）還會給大家情緒價值」、「第一次遇到輕聲細語又低調不高傲的藝人，很棒。」。底下留言區網友也曬出遊覽車上偶遇朱國宏的畫面，只見他正深情高歌，嗓音渾厚又動聽，歌聲直接感動車上乘客。

遊覽車帶貨高歌竟是《玫瑰瞳鈴眼》男星！朱國宏「逆天帥臉0變化」網驚呆

朱國宏（左圖右、右圖左）外型俊朗瀟灑，演技細膩動人，成為不少觀眾心中的回憶。（圖／翻攝自臉書＠安迪&阿娥藝家人、臉書＠唐玲Linh Linh）

畫面曝光，超過1.3萬人按讚，網友留言「根本完全沒變！！超愛看他演戲，不管好人、壞人都很會演」、「他唱歌怎麼那麼好聽啊超喜歡他演戲的」、「真的好聽耶」、「好聽，演戲也很棒」、「沒變欸～超帥！」、「如果有機會可以的話！想跟他合照」、「他的戲我超愛看」、「我很喜歡這個演員，我覺得他好帥喔！」、「是去哪裡玩的遊覽車可以遇到他？我超喜歡他的我也想遇到他」、「請問是在哪裡的遊覽車居然能遇到他？啊啊啊拜託告訴我我都要迫不及待了！」。

遊覽車帶貨高歌竟是《玫瑰瞳鈴眼》男星！朱國宏「逆天帥臉0變化」網驚呆

朱國宏（左圖、右圖右）近期現身遊覽車帶貨高歌，被民眾直擊，網友大讚「沒變欸～超帥！」。（圖／翻攝自童星臉書、臉書＠安伯政）









原文出處：遊覽車帶貨高歌竟是《玫瑰瞳鈴眼》男星！朱國宏「逆天帥臉0變化」網驚呆

更多民視新聞報導

中國女星爆「遭虐被獻祭」！昔直播「詭異1幕」流出

林倪安遭爆「不倫高志綱」！昔「燦笑同框照」曝光

于朦朧爆「下體遭吃」！疑「暴瘦站不穩」新畫面曝

