玲廊滿藝呈獻《FLOW 心流—藝術與海洋的對話》

由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦《FLOW 心流—藝術與海洋的對話》巡迴聯展台南站藍晒文創園區，以「心流」為核心概念，探討人與自然在流動中達成的和諧狀態。展覽透過色彩、意象與創作能量，回應內在情感與環境永續的議題，傳遞「每一滴色彩如同每一滴海水，微小卻能匯聚成無窮生命力」的信念，引領觀者在藝術中找到平靜安穩，並喚醒守護世界的力量。

本次展覽由玲廊滿藝旗下藝術家郭家秀與趙書巧聯合展出。郭家秀的創作以能量繪畫為核心，畫面風格細膩而流動，透過層層堆疊的色彩與象徵性靈性意象，傳達療癒與接納的意象。作品《靈鹿》象徵源頭之愛，回應對生命經驗的全然允許——當理解發生，一切皆成為創造與體驗，引領觀者回到內在平衡。趙書巧則以溫暖而富想像力的敘事畫風著稱，融合童話感與夢境色彩，形塑純真而自由的視覺語言。作品《讓愛飛翔》描繪仰望銀河的飛行獨角獸，象徵在未知未來中仍懷抱初心與勇氣，鼓勵人們勇敢追夢、不忘初衷。

展覽將於1月17日舉行開幕藝術講座，特別邀請音樂家謝明瑾 於現場演奏。謝明瑾為音樂藝術博士，自幼接受完整音樂訓練，曾獲多項國內外音樂比賽首獎，演出足跡遍及歐亞多地，長期活躍於鋼琴獨奏與室內樂舞台。此次演出將以音樂回應展覽主題，讓旋律成為心流的延伸，與畫作共同構築感知的流動空間。

玲廊滿藝誠摯邀請大眾走進《FLOW 心流—藝術與海洋的對話》，在藝術與音樂交織的場域中，感受心靈的甦醒與自然的回聲。藝術或許無法即刻改變世界，卻能傳遞思想、喚醒行動，期待更多人一同加入守護海洋與地球的行列，讓愛與意識，持續流動。

展覽資訊

《心流 藝術與海洋的對話：郭家秀．趙書巧雙人聯展》

主辦單位：玲廊滿藝

藝展時間：2026年1月7日（三）～2月8日（日）

開放時間：週二休館 請搜尋玲廊滿藝

藝展地點：台南藍晒圖文創園區

歡迎免費線上預約進場賞畫；

統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步出

https://www.uniart.com.tw/topics/2924

以上訊息由統一集團玲廊滿藝畫廊提供