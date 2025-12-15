玲廊滿藝攜手丁丁藝術策劃跨國聯展 四位藝術家展開跨地域美學對話

玲廊滿藝攜手丁丁藝術策劃跨國聯展，邀四位藝術家展開跨地域美學對話，圖為義大利藝術家甘蔗生日派對畫作。（記者李嘉祥翻攝）

全球藝術版圖不斷延伸，藝術不再只是遠方殿堂才能抵達的風景，而是以更開放、更流動的姿態走進城市生活；每年歲末邁阿密海灘巴賽爾藝術展（Art Basel Miami Beach, ABMB）匯聚跨國能量，被視為當代藝術的風向指標，象徵世界文化脈動最蓬勃的時刻；這股國際藝術浪潮今年以「零時差」的方式在台灣同步展開，由玲廊滿藝與丁丁藝術攜手策劃聯展，其中一位展出藝術家莫伊作品並於統一時代百貨Dream Plaza展出，歡迎民眾踴躍來欣賞藝術饗宴。

此次展覽邀請四位來自西班牙、義大利、英國與台灣的藝術家，以童趣、詩意與幽默詼諧的創作語言，呈現當代藝術的多重面貌，讓民眾不必飛往邁阿密，也能沉浸於國際藝術的對話現場。

西班牙藝術家莫伊1972年出生，其作品多以圓頭人物為主角，風格簡潔清新、線條明快，大大的頭像是舞台，梯子、花草、鋼索等象徵場景在其中交織，如同探索人類複雜內在的迷你劇場；莫伊深受漫畫、插畫及 Guston、Basquiat、Keith Haring 等藝術家影響，並以刺繡融入畫面、增添詩意層次，以獨特的形式語言講述幽默、批判又優雅的小故事，創造出充滿幻想與色彩的世界，作品曾在多國展出並多次獲獎，包括西班牙國家金相術一等獎。

義大利藝術家甘蔗自2014年開始創作，以龐克美學與強烈敘事性著稱，受義大利漫畫大師Andrea Pazienza、佛蘭芒畫家Bosch與Bruegel的啟發，Cane擅以超現實、流行語彙與街頭文化建構作品世界；綠色外星人與各文化族群形象交織，呈現移民、種族等社會議題，其作品不僅在畫布間發聲，也在歐洲街頭留下痕跡，是兼具潮流文化與人類學視角的藝術家。

來自英國倫敦的藝術家里斯運用自創的「素拓印」（Vegan Gyotaku）技法，改寫日本魚拓傳統，以毛絨玩具作為創作主體，重新思考記憶與身份如何被壓縮、轉譯與再現，其作品介於實驗與情感之間，詩意、細膩且富含文化意識，以柔軟的物件觸碰深層的個人與集體記憶。

台灣藝術家杜信穎1995年生，畢業於北藝大美術系，其創作靈感源自安迪．沃荷的《瑪麗蓮夢露》，但將偶像神話反轉為生活荒謬喜劇，其筆下的「夢露」會發胖、失業，甚至被鸚鵡搶走內衣褲，以飽和色彩與鮮明敘事呈現生活中的不完美與無力感，以作品提醒觀眾，荒誕也可以被理解，不完美也能被接住。