玲廊滿藝攜手台灣女性藝術協會辦展 邀眾人在藝術中探索自我與存在關係

玲廊滿藝攜手台灣女性藝術協會辦展覽，以雕塑與繪畫交織出詩意的視覺語言，邀眾人探索自我、自然與存在間流動關係，圖為四位作家展出作品。（記者李嘉祥翻攝）

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的「孤獨漫遊」於時代寓所 The Portal 盛大登場；此次展覽名稱取自英國詩人華茲華斯的名詩〈I Wandered Lonely As a Cloud〉，象徵藝術家在孤獨中尋找心靈自由的旅程，邀四位女性藝術家－尹信方、呂月華、林惠玲、蒲宜君以雕塑與繪畫交織出詩意的視覺語言，探索自我、自然與存在之間的流動關係。

在高度科技化與都市節奏緊湊當代社會，孤獨不再只是疏離的象徵，而是一種回望內在、重拾感知的狀態；此次展覽以詩作為引，延伸為女性藝術家對世界的凝視與回應，四位藝術家分別以雕塑與繪畫回應「孤獨」的不同面向，從蒲宜君的靜謐雕塑、呂月華的抒情色彩，到林惠玲的時間詩性與尹信方的幾何哲思，作品間既相互呼應，又彼此獨立，構築出靜謐多層精神風景。

蒲宜君以不鏽鋼雕塑「我孤獨地漫遊，像一朵雲」為展覽命名的起點，將雲的形體轉化為靈魂的具象化，於輕盈與堅實之間呈現柔韌的力量，象徵人在孤獨中依然前行的意志；呂月華的「彩虹下的夢鄉」以鮮明的色塊堆疊出希望與平靜的夢境，透過色彩的碰撞展現她情感敘事的節奏；林惠玲在「穿行 1－靜止間」中，以水彩層疊構築虛實共生的空間，捕捉時間流動的片刻，使觀看成為冥想的延伸；尹信方的「城市．仕女－她的兩種凝視」則以幾何抽象的構成描繪女性於都市中的雙重視角，一眼凝視世界，一眼回望內心，呈現當代女性於理性與感性之間的自我定位。

玲廊滿藝藝廊表示，此次展覽是與台灣女性藝術協會共同推動女性藝術的年度策劃，以詩為線索、以心靈為座標，凝視女性創作者於時代轉折與生命經驗中的感性迴響，以柔軟而深刻筆觸揭示女性創作者對存在、情感與自我意識的細膩觀照。孤獨在此不再是隔絕，而是一種靜默的創造力，是在寧靜中綻放的光，邀請各界走進「孤獨漫遊」的藝術場域，於城市的節奏中暫停片刻，與作品一同感受孤獨的詩意與自我對話的溫度。