玲廊滿藝攜手曾啟文辦啟緣文旅個展 藝術分享會解析風水入畫創作過程

玲廊滿藝於太子文旅修齊館推出藝術家曾啟文個展「啟緣文旅」，作品以風水為創作核心，透過光線流轉藏風聚氣。（記者李嘉祥翻攝）

▲玲廊滿藝於太子文旅修齊館推出藝術家曾啟文個展「啟緣文旅」，作品以風水為創作核心，透過光線流轉藏風聚氣。（記者李嘉祥翻攝）

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝年前於太子文旅修齊館推出藝術家曾啟文個展「啟緣文旅」，以「風水」為創作核心，透過成熟而獨特的藝術語彙，將自然景觀、生命哲思與吉祥寓意融入畫面中，形塑一場結合視覺美感與能量流動的藝術饗宴；此項展覽獲得熱烈迴響，同時也延續展覽話題持續推出藝術分享會，曾啟文分享創作心路歷程，解讀畫作中山水巍峨、流水的靜謐與光影層次。

廣告 廣告

分享會邀爵士鋼琴演奏家鍾崇豪現場演出，以細膩而富層次的音樂語彙交織出藝術與旋律共振的沉浸式體驗；開運軍師尹森剖析風水哲學與藝術創作如何相輔相成，使居家空間中的藝術品不僅具備視覺美學，更為生活注入和諧，與藝術家曾啟文二人，以藝術創作與風水哲學的雙重視角共同探討作品、空間與能量之間的微妙關係。

曾啟文於1987年考入東海大學美術系，師承蔣勳、林文海等藝壇名師，早年專注於膠彩工筆畫創作，以細膩精微的筆觸描繪鳥類、花草與翎毛，奠定深厚造型基礎；隨著藝術生涯的推進，其吸納東西方美學精髓，突破媒材界線，融合水墨的靈動、油畫的肌理厚度與畫刀的剛勁筆勢，逐步發展出獨具個人風格的藝術語言，其創作成果屢獲肯定，2019 年作品「覺醒」榮獲全國百號油畫大展第二名，2024 年更以油畫創作摘得 大明盃美術比賽首獎，奠定其於當代藝術領域中的重要地位。

曾啟文的風水藝術創作根植於台灣靈山秀水的埔里，他以巍峨山勢、流動水脈與瞬息萬變的光影，呼應風水哲學中「重山復水」的意象，象徵穩固根基與生生不息的循環，另「藏風聚氣 福澤長存」、「金色山脈 飛瀑聚財」作品捕捉日夜更迭間的光線流轉，寓意能量的祝福與祥瑞的降臨，使觀者在畫前感受自然與心靈的和諧共振，也邀各界步入「啟緣文旅」，在藝術的光影流轉中感受內心的平靜與祥和，開啟富足、和諧與欣欣向榮的嶄新篇章。