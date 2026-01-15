玲廊滿藝畫廊巡迴聯展臺南藍晒圖園區登場 以藝術喚醒守護世界力量

玲廊滿藝「FLOW 心流－藝術與海洋的對話」巡迴聯展由藝術家郭家秀與趙書巧聯合展出，圖為郭家秀靈鹿作品。（記者李嘉祥翻攝）

▲玲廊滿藝「FLOW 心流－藝術與海洋的對話」巡迴聯展由藝術家郭家秀與趙書巧聯合展出，圖為郭家秀靈鹿作品。（記者李嘉祥翻攝）

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的「FLOW 心流－藝術與海洋的對話」巡迴聯展17日將於臺南站藍晒文創園區開幕，展覽以「心流」為核心概念，探討人與自然在流動中達成的和諧狀態，透過色彩、意象與創作能量，回應內在情感與環境永續的議題，傳遞「每一滴色彩如同每一滴海水，微小卻能匯聚成無窮生命力」信念，引領觀者在藝術中找到平靜安穩，並喚醒守護世界的力量。

此次展覽由玲廊滿藝旗下藝術家郭家秀與趙書巧聯合展出。郭家秀創作以能量繪畫為核心，畫面風格細膩而流動，透過層層堆疊的色彩與象徵性靈性意象，傳達療癒與接納的意象，其作品「靈鹿」象徵源頭之愛，回應對生命經驗的全然允許，引領觀者回到內在平衡；趙書巧則以溫暖而富想像力敘事畫風著稱，融合童話感與夢境色彩，形塑純真而自由的視覺語言，其作品「讓愛飛翔」描繪仰望銀河的飛行獨角獸懷抱初心與勇氣，鼓勵人們勇敢追夢、不忘初衷。

統一集團玲廊滿藝畫廊表示，展覽將於1月17日舉行開幕藝術講座，特別邀請音樂家謝明瑾現場演奏；謝明瑾為音樂藝術博士，自幼接受完整音樂訓練，曾獲多項國內外音樂比賽首獎，演出足跡遍及歐亞多地，長期活躍於鋼琴獨奏與室內樂舞台；此次演出將以音樂回應展覽主題，讓旋律成為心流的延伸，與畫作共同構築感知的流動空間，也邀請大眾走進「FLOW 心流—藝術與海洋的對話」，在藝術與音樂交織場域中感受心靈的甦醒與自然的回聲，也期待更多人一同加入守護海洋與地球的行列，讓愛與意識，持續流動。