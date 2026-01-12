玲廊滿藝畫廊攜手丁丁藝術辦跨國聯展，邀觀眾放慢腳步找回想像力。圖為甘蔗的生日派對作品（記者李嘉祥翻攝）

統一集團玲廊滿藝畫廊攜手丁丁藝術舉辦「造夢之旅 Dream Journey」跨國聯展，邀觀眾放慢腳步，走進一場介於童心與思辨之間的藝術旅程，一起聽、一起聊藝術，找回屬於自己的想像力。

在資訊過載、情緒快速流動的時代，藝術家以看似輕盈的畫面，承載對現實的觀察與提問，讓想像成為理解世界的另一種方式；展覽如同一扇通往內在的門，帶領觀者在日常之外，重新感受觀看與思考的樂趣。展場中，甘蔗 Cane 的「生日派對」以熱鬧卻略帶失序的場景描繪人際關係中微妙的張力；莫伊透過「畢卡索的助手們」作品，將目光投向創作背後的心理狀態與被忽略的角色；杜信穎的「騎鱷魚嬉戲的夢露」則以幽默荒謬的畫面，讓經典形象回到日常，映照自身的脆弱與真實；每件作品，都是通往夢境的不同入口。

畫廊也配合「造夢之旅」聯展並舉辦藝術分享會，邀爵士鋼琴家鐘崇豪擔綱演出；鐘崇豪為旅居紐約多年的爵士鋼琴家，畢業於紐約市立大學城市學院爵士音樂研究演奏組，現活躍於台灣爵士音樂圈，曾受邀參與國家兩廳院與台北爵士音樂節等演出，長期投入跨界合作與即興創作，其音樂語彙自由而富層次，為展覽注入聽覺層面的延伸。

統一集團玲廊滿藝畫廊表示，此次展覽將展至1月31日，畫廊官網也同步展出，歡迎免費線上預約賞畫，走進展覽現場與作品面對面相遇，在畫面、音樂與對話之中找回屬於自己的片刻夢境，也重新感受藝術貼近生活的方式。