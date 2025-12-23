玲廊滿藝畫廊藝食共生展 將藝術帶入餐桌

統一玲廊滿藝化畫廊展出藝食共生展覽，將藝術帶入餐桌，引領在日常中實踐共生哲學，圖為藝術家作品。（記者李嘉祥翻攝）

統一集團玲廊滿藝與La one攜手推出《藝食共生—餐桌上的哲思》展覽，自即日起展至明年2月28日，展覽以「飲食即生活」為核心，將藝術帶入人類最親密的生活場域－餐桌，展現「吃」不只是果腹，而成為一種與自然、文化與倫理對話的行為，邀請觀者在用餐與觀展之間，重新思考食物、環境與自身的關係。

此項展覽關注焦點不僅味覺的美學，更延伸至食物來源、環境永續與消費倫理等當代議題；藝術家透過多元媒材與觀念創作回應現代飲食文化的變遷，從烹飪的儀式感、對食材本質與風土的尊重，到感官愉悅背後地球所承載的負荷，層層鋪陳出「共生」的深刻反思；長期支持在地小農、致力縮短食物里程的簡天才師傅也於展覽中展現尊重自然的品牌理念，將台灣四季孕育的新鮮食材轉化為一道道料理，讓永續不只是理念，而是可被實踐、被品嚐的生活選擇。

展覽作品同樣回應人與自然的緊密連結，郭家秀與廖可薇共同創作的《五次元伊甸園》，描繪星空女神努特張開雙臂溫柔守護宇宙萬物，畫中融合山川、樹木與大地意象，象徵地球母親無私滋養生命，並細膩呈現22種不同物種，寓意萬物雖各自不同，卻和諧共存，創造共享共榮世界。藝術家吳筱瑩則以自身成長土地為靈感，將鄉間野草與雜木生命力轉化為抽象繪畫語彙，以直覺性筆觸與色彩描繪時間流動、生命消逝與重生的過程，在無人整理的角落中恣意生長的植物既映照出荒蕪，也展現出旺盛而自由的力量。

Nyumori 的作品《自由森林》，則源自日本雞隻自然牧養的理念，雞群在森林裡自在漫步、自由下蛋，享受陽光灑落的日光浴，呈現尊重生命本能、回歸自然節奏的理想狀態，也呼應展覽對永續農業與動物友善的關注。各藝術家希望透過味覺與視覺交織的雙重饗宴，讓走進空間用餐的每位賓客，在放鬆與享受之中感受到藝術所帶來的溫度與思考，展開生活美學與永續未來的溫柔對話。