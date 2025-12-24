玳瑁小琉球擱淺死亡 海保署籲勿觸碰避免觸法

（中央社記者張已亷高雄24日電）有人今天在小琉球發現一隻死亡海龜，經海保救援網判斷，該個體為玳瑁死亡擱淺，因屍體腐敗無學術價值，由海巡人員現地掩埋。海保署提醒，切勿撿拾屍體，保護自身及避免觸法。

海洋保育署表示，有民眾上午8時33分許在小琉球花瓶岩附近發現一隻死亡海龜，經海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）判斷，個體為玳瑁青少龜死亡擱淺，因屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。

海保署指出，根據野生動物保育法規定，無主或流蕩之保育類野生動物，以及無主之保育類野生動物產製品，包含其屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官等部分或其加工品，均應交由主管機關處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。

廣告 廣告

海保署提醒，若擅自撿拾屍體，可能會被懷疑有騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖野生動物嫌疑，依法可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。

海洋生物保育組科長莊士鋒接受媒體聯訪時說，觸碰保育類野生動物屍體可能為自身帶來無法預知的傳染病風險，為保障自身健康及避免引發違法疑慮，民眾切勿隨意觸碰，若遇海洋保育類野生動物擱淺，可撥打海巡「118」專線通報。（編輯：李錫璋）1141224