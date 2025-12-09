玻利維亞國家公園布滿恐龍腳印 足跡數創世界紀錄

這就是玻利維亞古老傳說中怪物留下的巨大腳印，直到1960年代，古生物學家打破神話，也打開探索6000萬年前恐龍世界的窗口。

古生物學家比亞吉指出，「這是全世界最大的恐龍足跡聚集區，一開始只勘查其中一區域，後來發現足跡延伸到另一區，區域之間都能相互連結，最後共找到9個區域，幾乎在地理上都相連。」

由美國加州羅馬琳達大學主導的古生物學家團隊，歷經6年多次探勘，在托羅托羅國家公園發現紀錄了1萬6600個獸腳類的恐龍足跡，不但是世界第一多，專家還從湖底沉積層上發現1378個划動的刮痕，推測這些恐龍曾嘗試要游泳。

廣告 廣告

托羅托羅國家公園巡邏員阿吉拉說，「這些發現不但是全球最重要，還都肉眼可見，在這裡找到1700個遺跡化石，還發現超過16000個腳印，放眼整個國家公園，還能找到成千上萬，更多的恐龍足跡，這是世上數量最多的恐龍遺跡所在。」

恐龍腳印很重要，因為從足跡可以判斷恐龍何時散步、加入、停下或轉彎，這是從骨頭無法得知；而此處恐龍腳印能保存完好，可能是在水位上升前，足跡就深踩入泥、免去長期侵蝕；只是雖然留下上萬足跡，卻找不到恐龍骨骼、牙齒和蛋，這可能與還沒成立國家公園前，農民磨打穀物、工人炸山採石有關。

玻利維亞遊客表示，「我們應好好觀察、了解和加以保護，讓玻利維亞擁有的歷史遺產得以保存。」

除了人為破壞，也有專家認為之所以只留下腳印，或許因為恐龍只有路過、沒有住下，不但大量恐龍足跡都在同一沉積層，而且大小腳印都有，換句話說，高達10公尺的巨型恐龍和像雞一般大的恐龍同時移動，至於為何集體遷行到此，仍是待解之謎。