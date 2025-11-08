玻利維亞新總統巴斯就職 宣布恢復與美邦交

親商業保守派人士人巴斯(Rodrigo Paz)8日就任玻利維亞總統，終結近20年的社會主義統治，同時也繼承了該國嚴峻的經濟困境。巴斯就任後的首批舉措之一，就是恢復與美國的外交關係。

58歲的巴斯是前總統薩莫拉(Jaime Paz Zamora)之子，在玻利維亞國會宣誓就職時贏得了全場掌聲，當時室外正下著傾盆大雨。

上個月在決選投票中獲勝的巴斯說：「上帝、家庭、國家：是的，我宣誓就任。」

巴斯在他的就職演說中表示，經過20年的左翼統治，玻利維亞現在將會不同，並向全世界開放。許多玻利維亞人將國家的經濟困境歸咎於左翼統治。

在前總統莫拉萊斯(Evo Morales)於2006至2019年間的統治期間，玻利維亞急遽左傾，將能源資源國有化、與華盛頓斷交、並與中國、俄羅斯及在古巴、委內瑞拉與拉丁美洲其他地方的左翼同志結盟。

巴斯上任後的首批舉措之一，就是恢復與美國中斷了17年的大使層級邦交，此前莫拉萊斯指控前美國大使支持右翼陰謀，導致兩國關係破裂。

巴斯在就職典禮中表示：「玻利維亞將不再受困於失敗的意識形態而孤立，也不會再背對全世界。」這場典禮有來自超過70個國家的代表團和當地政要出席。

巴斯將必須處理玻利維亞40年來最嚴重的經濟危機，該國年通膨率超過百分之20，且長期面臨燃油與美元短缺。

民眾在加油站大排長龍已經成為日常景象。

卸任的阿爾斯(Luis Arce)政府幾乎耗盡了玻利維亞所有的外匯儲備，用以支撐汽柴油補貼。

在競選期間，基督教民主黨(Christian Democratic Party)的巴斯承諾，以「全民資本主義」的方式進行經濟改革，包括權力下放、減稅、財政紀律、以及持續的社會支出。

他還承諾在穩定經濟的同時保持社會福利計畫，但經濟學表示，這兩件者不可能同時實現。